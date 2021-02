Ferrari 812 Superfast: imminente la Versione Speciale

Dallo stesso storico ufficio di Enzo Ferrari, il responsabile marketing e vendite dell’azienda italiana, Enrico Galliera, ha lanciato un messaggio molto speciale destinato solo a una serie di potenziali clienti con l’obiettivo di annunciare il lancio di un prodotto speciale: la nuova Ferrari 812 VS.

Il profilo Instagram rosso812 è stato incaricato di pubblicizzare un documento che sarebbe stato inviato a una selezionata lista di clienti Ferrari in occasione dell’anniversario del fondatore dell’azienda, lo scorso 18 febbraio. Non sappiamo se Enzo avrebbe dato il via libera a questa vettura, ma visto che promette una “svolta” in termini di sviluppo, è possibile che sì…

Debutto imminente

Per ora i dettagli di questa nuova versione non sono noti, eccetto il fatto che che il suo debutto è vicino e che sarà l’apice di sviluppo di un’auto che potrà vantare di avere un motore V12 aspirato con non meno di 800 cavalli. Probabilmente sarà l’ultima di Maranello ad equipaggiare questo glorioso motore.

VS o GTO?

Non sappiamo se il marchio italiano utilizzerà il nome “Versione Speciale” per questa nuova declinazione, o se invece utilizzerà un altro nome molto più noto a tutti gli appassionati Ferrari: GTO. Questa versione, ad ogni modo, dovrebbe migliorare ulteriormente la 812 Superfast, forse con un aumento di potenza per il già citato blocco da 6,5 ​​litri, una messa a punto specifica del telaio, elementi di differenziazione nella carrozzeria e interni con dettagli esclusivi. Tutto questo, ovviamente, con un notevole aumento di prezzo.