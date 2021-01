La Ferrari 812 Superfast di Marchetti distrutta dal personale dell’autolavaggio

La Ferrari 812 Superfast è una vettura che è consigliabile guidare con tutta la concentrazione del caso, perché il suo V12 da 800 CV è capace di proiettarla in avanti con una forza mostruosa, basti pensare che lo scatto da 0 a 100 km/h è coperto in 2,9 secondi, una progressione che dopo 7,9 secondi la porta a tagliare il traguardo dei 200 km/h e le potrebbe far raggiungere la velocità massima, dove consentito, di 340 km/h.

L’auto di Federico Marchetti distrutta in un incidente

Un’auto che in certe condizioni necessita dei riflessi felini di un portiere di Serie A come Federico Marchetti, attualmente in forza al Genoa, e proprietario di una 812 Superfast purtroppo incappata in un incidente che l’ha danneggiata nella parte anteriore in maniera piuttosto seria. Ma veniamo ai fatti: il bolide di Maranello era stato affidato alle cure di un autolavaggio e il benzinaio di fiducia era incaricato di riconsegnare l’auto al portiere dei Grifoni, purtroppo però, nel viaggio è stato coinvolto in un incidente generando un certo clamore sui social.

Nessuna conseguenza per il guidatore e Marchetti stempera i toni

Fortunatamente però, il guidatore non ha subito conseguenze nell’urto, e questa è sicuramente la notizia più importante, come ha sottolineato sui social anche il portierone del Genoa che, con gentilezza ed altruismo, ha stemperato i tanti messaggi carichi di disprezzo verso lo sfortunato conducente occasionale. Un gesto da vero signore, che in questo periodo più che mai ci riporta ai veri valori, che sono tutt’altro che quelli materiali, anche se in questo momento le difficoltà economiche per molti sono un ulteriore ostacolo al ritorno alla normalità.

Queste le dichiarazioni social di Marchetti che hanno messo la parola fine alla vicenda con l’epilogo più morbido possibile:”mi dispiace molto per quello che è successo, grazie a Dio nessuno si è fatto male e questa è la notizia più importante. Le cattiverie lette finora lasciano il tempo che trovano e mi auguro di non leggerne più, credo conti ben altro nella vita”!