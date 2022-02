Ferrari 488 Pista completamente distrutta in un incidente in Polonia

Brutta disavventura per una Ferrari 488 Pista, completamente distrutta in un’incidente sull’autostrada S10, nei pressi della città di Wyrzysk, in Polonia. Per fortuna il conducente non si è fatto nulla: questo è ciò che più importa. Nessun altro veicolo è stato coinvolto nel crash.

La supercar del “cavallino rampante” è passata letteralmente sotto un guardrail, dopo che il conducente ha perso il controllo del mezzo, complice l’asfalto completamente inondato dalla pioggia e lo scarso indice di aderenza. In situazioni del genere bisogna usare i comandi con estrema delicatezza.

Una Ferrari 488 Pista quasi irrecuperabile

Forse il tizio alla guida si è concesso qualche licenza in più del dovuto, pagando un dazio molto salato. Stiamo facendo solo un’ipotesi, perché non si hanno notizie ufficiali sulla dinamica dell’incidente. La “rossa”, adesso, versa in condizioni pietose. La parte anteriore della 488 Pista è irriconoscibile, per l’entità dei danni subiti, ma anche il resto del veicolo non è messo bene. I montanti anteriori sono piegati e il tetto sembra schiacciato. Anche dietro l’auto sembra fortemente disassata.

Forse la supercar di Maranello potrà essere recuperata, ma i costi saranno stellari. L’importante, tuttavia, è che nessuno si sia fatto male. Il resto ha un valore assolutamente secondario. Nelle foto del post condiviso su Facebook dai vigili del fuoco volontari di Wyrzysk si può vedere come si è ridotta la Ferrari 488 Pista protagonista dell’incidente, letteralmente incastrata sotto il guardrail.