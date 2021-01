Fca al CES 2021: presentazioni virtuali e visite da remoto

Con l’edizione 2021 del CES (già “Consumer Electronics Show”) ai nastri di partenza e in “modalità da remoto” per la prima volta nella sua storia, sotto i riflettori dell’opinione pubblica arrivano le ultime realizzazioni, in ordine di tempo, da parte dei “big player” del comparto automotive in materia di digitalizzazione: un processo evolutivo che segue in linea retta la necessità di proseguire con la principale rassegna internazionale dedicata all’elettronica di consumo, che quest’anno si svolge regolarmente – da lunedì 11 a giovedì 14 gennaio – sebbene in maniera virtuale a causa dell’emergenza sanitaria.

Fra i principali Gruppi automobilistici presenti al CES 2021, Fca svela le proprie tecnologie di ultima generazione attraverso una serie di visite guidate interattive 3D, che consentono agli utenti una “full immersion” nella lineup Fiat-Chrysler Automobiles, corredata da spiegazioni video degli esperti, gestite da un brand ambassador virtuale.

Un sito dedicato

Questa modalità, indica Fca in una nota, è usufruibile da tutti gli appassionati in base alle proprie preferenze: in qualsiasi momento, ciascun utente ha la possibilità di collegarsi ad un sito Web dedicato (che resterà in funzione anche dopo la conclusione del CES 2021) ed effettuare un tour virtuale fra diversi modelli prodotti dai marchi che fanno capo al Gruppo italoamericano di recentissima fusione con Psa, ed osservarne le varie caratteristiche in ogni particolare. A sua volta, ciascuno dei modelli “esposti” nel virtual stand è selezionabile, per offrire all’utente una visita ancora più approfondita fra le tecnologie di bordo.

Ecco le principali novità

Fra gli “argomenti” presentati da Fca al CES 2021:

L’illustrazione di Jeep Wagoneer Concept (la cui impostazione di stile costituisce la base per la nuovissima Jeep Grand Cherokee L 2021)

(la cui impostazione di stile costituisce la base per la nuovissima Jeep Grand Cherokee L 2021) Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio nella nuova edizione 2021

La versione aggiornata del modulo di infotainment Uconnect 5 (il sistema multimediale che, fra l’altro, viene adottato da Fiat 500 elettrica), svelato esattamente un anno fa (era il gennaio 2020)

Presentazioni dedicate a Science Labs (nello specifico: un video esplorativo di simulazione della galleria del vento e degli avanzati simulatori di guida )

e degli avanzati ) Tecnologie di elettrificazione

Focus sulle performance e sull’efficienza dei veicoli.

La Jeep Wrangler 4xe in realtà aumentata

Da segnalare, inoltre, lo sviluppo di un modello fotorealistico di Jeep Wrangler 4xe in realtà aumentata, accessibile mediante tecnologia in cloud streaming via smartphone. Per esplorare, è sufficiente accedere alla pagina dedicata tramite un codice QR dal virtual showroom di Fca, e da lì interagire con il modello del veicolo in 3D, modificarne le combinazioni cromatiche ed ispezionare i dettagli abitacolo, ma anche posizionare la vettura – già personalizzata – in uno spazio fisico (ad esempio il parcheggio sotto casa) per vedere come essa si adatterebbe al personale stile di vita. L’esperienza di realtà aumentata con Jeep Wrangler verrà lanciata anche fra le ricerche Google nelle prossime settimane.