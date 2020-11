Nuova Fiat 500: svelate le personalizzazioni firmate Mopar

Di Francesco Donnici lunedì 16 novembre 2020

La nuova 500 elettrica diventa ancora più esclusiva e sofisticata grazie alla lunga lista di accessori targati Mopar.

La nuova Fiat 500 elettrica è pronta a rivoluzionare il settore della mobilità urbana a zero emissioni, grazie ad una sofisticata ed efficiente meccanica elettrica condita da finiture premium e da uno stile “made in Italy” decisamente distintivo. Alla moda, moderna, ma con forti richiami al passato, la 500 elettrica è una vettura che lascia spazio molto anche alla personalizzazione che risulta curata dagli specialisti della Mopar, azienda del Gruppo FCA specializzata nel post vendita e nella realizzazione di componenti speciali.



Abito sartoriale firmato Mopar

Attingendo alla lunga e nutrita lista di accessori firmati Mopar, è possibile personalizzare la nuova 500 come se fosse un abito fatto su misura da artigiani. “Per la Nuova 500, il team di Mopar ha lavorato insieme con i colleghi dell’ingegneria, dello stile e del prodotto fin dai primi schizzi con l’obiettivo di offrire la massima personalizzazione – queste le parole di Giuseppe Galassi, Head of Marketing & Communication Mopar che ha inoltre aggiunto – Questo ha fatto sì che gli Authentic Accessories by Mopar siano la perfetta estensione dei diversi allestimenti della gamma e siano perfettamente coerenti con lo spirito del modello, nel segno di una continuità pensata per semplificare e ‘rendere naturale’ l’esperienza elettrica del cliente.”

Accontenta anche la clientela più esigente

Per soddisfare la clientela più esigente, Mopar ha realizzato alcuni pacchetti in grado di esaltare le differenti sfumature della piccola cittadina torinese: il "fashion pack" si distingue per l’eleganza e la distintività delle finiture in ottone, mentre il "chrome pack" per quelle cromate. Il confort viene assicurato dal “tunnel pocket” che comprende tra le altre cose il portaborsa personalizzato, una apposita pochette dove poter riporre telefono, trucchi e vanity kit. L’estetica viene completata dai cerchi diamantati specifici, un dalla key cover personalizzata, senza dimenticare la lavorazione chevron del tetto.



Un tocco di sportività

Gli amanti della sportività possono invece rivolgere le proprie attenzioni verso la gamma "Sport Techno", Mopar che include tra i vari accessori cerchi in lega da 17 pollici, calotte degli specchietti retrovisori, logo frontale e posteriore e key cover, tutti personalizzati in grigio Maratea opaco. Completano l’effetto scenico le grafiche specifiche per tetto e fiancate, il battitacco illuminato e l’Interior Ambient Light.



Materiali “green”

L’anima ecosostenibile della vettura viene sottolineata anche dai numerosi accessori realizzati con materiali riciclati o riciclabili, come la chiave “Pebble Stone” in materiale derivato da scarti vegetali. I mondi “ethics&aesthetics” e “Be Proud” richiamano invece l’anima “heritage” del modello. Infine segnaliamo la possibilità di richiedere il “D-Fence Pack”, composto da filtro abitacolo ad alta pressione, purificatore d’aria e lampada UV aiuta ad igienizzare l’interno dell’auto.



Anima tecnologica

Anche agli amanti della tecnologia viene riservato un posto di pregio, infatti il team Connected Services di Mopar propone per la nuova 500 un set di servizi innovativi per rendere questa vettura la più tecnologica e connessa di sempre. I clienti della nuova 500 potranno sfruttare tante nuove funzioni sia sul nuovo infotainment che equipaggia la vettura e sia tramite l’app specifica per smartphone, che consente anche di gestire in remoto numerose funzioni della citycar elettrica, a partire dal climatizzatore e fino ad arrivare al controllo dello stato di ricarica.