Alfa Romeo: la nuova gamma Model Year 2021 di Giulia e Stelvio

Di Dario Montrone martedì 1 dicembre 2020

Al debutto la nuova gamma Model Year 2021 per le Alfa Romeo Giulia e Stelvio, disponibili anche nell'inedito allestimento speciale Rosso Edizione



Ecco la nuova gamma Model Year 2021 per la berlina Alfa Romeo Giulia e la SUV di medie dimensioni Alfa Romeo Stelvio, entrambe disponibili con gli allestimenti Business, Sprint, Executive, Veloce, Ti e Veloce Ti. Il top di gamma, invece, è rappresentato dalla versione sportiva Quadrifoglio con il motore a benzina 2.9 V6 BiTurbo da 510 CV di potenza, abbinato al cambio automatico AT8 per la Giulia, nonché alla trazione integrale Q4 per la Stelvio.

Sia la nuova Alfa Romeo Giulia Model Year 2021 che la nuova Alfa Romeo Stelvio Model Year 2021 sono proposte con le motorizzazioni a benzina 2.0 TB nelle declinazioni da 200 CV, 250 CV e 280 CV di potenza, affiancate dalle unità diesel 2.2 TD nelle configurazioni da 160 CV, 190 CV e 210 CV di potenza. La trazione integrale Q4 è prevista in alternativa alla trazione posteriore per il propulsore a benzina 2.0 TB da 280 CV della Giulia e il motore a gasolio 2.2 TD da 190 CV della Stelvio, mentre fa parte della dotazione di serie per il propulsore 2.2 TD da 210 CV di Giulia e Stelvio, nonché per tutte le declinazioni del motore 2.0 TB della SUV media del Biscione.



Il nuovo allestimento speciale Rosso Edizione

La novità più importante della nuova gamma Model Year 2021 è l'inedito allestimento base con la denominazione Rosso Edizione, in vendita a 45.000 euro per la Alfa Romeo Giulia e 51.500 euro per la Alfa Romeo Stelvio, solo in abbinamento all'unità diesel 2.2 TD da 160 CV di potenza con il cambio automatico AT8 ad otto rapporti e la trazione posteriore. Esteticamente, questa nuova configurazione speciale è riconoscibile per i cerchi in lega Sport a turbina da 19 pollici di diametro, il doppio terminale di scarico cromato e le pinze dei freni Brembo di colore rosso, mentre l'abitacolo è caratterizzato da elementi specifici come le cuciture rosse a contrasto, il volante multifunzione e la leva del cambio in pelle, più il batticalcagno in alluminio. Infine, è dotata anche del pacchetto Pack Parking Assistance, completo di retrocamera e sensori di parcheggio anteriori.