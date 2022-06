F1 Baku 2022: noi scommettiamo su Leclerc

Potrebbe sembrare strano alla luce delle ultime sfortunate prestazioni, perché sono ben quattro le pole position conquistate da Leclerc, nessuna con seguente trionfo del pilota monegasco. Sarebbe – probabilmente – più facile scommettere sulla vittoria di Perez o di Verstappen, ma nel GP di F1 Baku 2022 pensiamo che il pilota della Ferrari abbia tutte le carte in regola per vincere l’appuntamento della domenica e per sfatare una sorta di maledizione che sembra averlo travolto in pieno.

Occhio alle Red Bull

Sul circuito cittadino di Baku in Azerbaigian abbiamo da sempre assistito a gare rocambolesche, combattute e dove gioca un ruolo chiave la safety car. Il rischio di incidente è molto alto, le anguste strade della capitale azera rappresentano un fattore determinante per pensare di andare alla caccia di una vittoria. La pista è comunque veloce e ci sono degli interpreti che più di altri si trovano a proprio agio su questo circuito, uno di questi è Sergio Perez, reduce dalla grande vittoria di Montecarlo e affamato di vittoria anche grazie alla fiducia riposta in lui dalla Red Bull, stesso discorso per Max Verstappen. Il campione del mondo in carica aprirà la seconda fila, ma è agguerrito e la sua vettura dimostra di avere un bel feeling con l’asfalto azero. Questi due saranno i principali avversari di Leclerc nella gara di domenica, non sarà facile per nessuno.

F1 Baku 2022: Outsider

Il ruolo di sorpresa potrebbe essere delegato a Carlos Sainz, che partirà dalla quarta piazzola della griglia e che ha brillato in tutto il weekend. Tutti gli altri sembrano molto staccati e non si intravede un potenziale guastatore, anche se la gara potrebbe rimescolare le cose con i vari e potenziali incidenti. Chi sceglierà la giusta strategia potrebbe trovarsi magicamente al comando, e se proprio dovessimo fare un nome tra gli outsider il più papabile è George Russell, il pilota della Mercedes che sta incantando in questo primo terzo di campionato.