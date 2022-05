F1 Monaco 2022: noi scommettiamo su Leclerc

Stavolta il pronostico per la F1 Monaco 2022 non può che essere per lui, per il padrone di casa, per l’idolo locale che farà di tutto per rovesciare una sorte avversare che si è accanita contro di lui nelle strade del Principato. Stiamo parlando ovviamente di Charles Leclerc, il monegasco pilota della Ferrari autore di una straordinaria pole position nello storico circuito cittadino, da sempre nel calendario del Circus. Il ferrarista ha strappato un tempo incredibile e come da tradizione, chi fa scatta dalla pole position, a Monaco ha grandissime chance di portarsi a casa la posta più alta: la vittoria.

Ferrari d’assalto

Le Ferrari hanno dimostrato di avere un passo in più a Montecarlo, rispetto alla concorrenza della Red Bull che è costretta a inseguire la Scuderia di Maranello. Una prima fila tutta rossa che accende l’entusiasmo dei tifosi del Cavallino e, che infiamma le speranze del team. Il Principato di Monaco è però terra di Casinò, di scommesse, e per chi cercasse l’azzardo più rischioso potrebbe pensare a una rimonta delle Red Bull che occupano il terzo e il quarto posto nella griglia, rispettivamente con Perez e Verstappen. Dovrebbe succedere qualcosa di rocambolesco per aumentare le speranze di vittoria del team austriaco, ma si sa le strade di Montecarlo sono piene di insidie.

F1 Monaco 2022: le insidie

Per Leclerc, grande favorito, le maggiori insidie possono risiedere nell’affidabilità della vettura e nella concentrazione. La pista di casa per adesso non gli ha portato fortuna, è sempre successo qualcosa per impedire al numero 16 di gioire in qualche modo, ma questa può essere la sua grande chance di rivalsa. Al suo fianco ci sarà uno scudiero in cerca di riscatto dopo un inizio di stagione claudicante e contestata, adesso però si può aprire una nuova pagina di questo campionato. La pioggia e gli stretti vicoli di Montecarlo sono poi un insidia per tutti i piloti, elementi in grado di sparigliare le carte in modo democratico.