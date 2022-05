F1 Spagna 2022: noi scommettiamo su Max Verstappen

Si preannuncia una gara di difficile interpretazione, il GP di F1 Spagna 2022 promette di essere incerto e combattuto. Il venerdì ha dato dimostrazione che Red Bull e Mercedes hanno un buon passo gara, mentre la Ferrari ha strabiliato ancora una volta nel giro secco, dominando il sabato di qualifica. Quindi, nonostante la grande qualifica ottenuta da Charles Leclerc, le Rosse sembrano poter scontare qualcosa in gara rispetto ai rivali al titolo, per questo motivo il nostro pronostico va su Max Verstappen, vincitore dello scorso GP di Miami.

F1 Spagna 2022: occhio a Max

Max Verstappen scatterà in prima fila, avendo conquistato la seconda piazzola della griglia di partenza. L’olandese partirà dalla parte sporca della pista e questo potrebbe essere uno svantaggio, almeno nella primissima fase, ma la sua Red Bull ha dimostrato di avere qualche asso nella manica da spendere specialmente nel passo di gara. Il campione del mondo in carica potrebbe confermarsi ancora una volta vincitore, ma dovrà comunque guadagnarsi con il coltello tra i denti la vittoria. Charles Leclerc avrà al via un piccolo vantaggio da sfruttare e dovrà essere bravo nelle primissime fasi a guadagnare del terreno per scappare ed evitare spiacevoli sorprese con l’undercut che – probabilmente – verrà tentato dagli uomini della Red Bull.

Sorpresa Mercedes

Il terzo uomo del destino è Carlos Sainz, che scatterà terzo ed è sembrato in palla in quello che è il suo GP di casa. Potrebbe essere un altro uomo in lizza per la vittoria, ma probabilmente il suo ruolo sarà più da uomo squadra, sacrificabile per qualche strategia del Cavallino per tutelare la chance di vittoria di chi sta lottando per il titolo mondiale, ovvero Leclerc. Un’altra nota positiva di questa prima parte di weekend a Barcellona è rappresentata da una rediviva Mercedes, che mai come in Spagna è sembrata così veloce e competitiva. Nelle prove libere le frecce d’argento hanno dimostrato di avere un passo concreto e solido, così il vero outsider della domenica potrebbe essere George Russell, quarto in griglia di partenza e ancora una volta più veloce del suo compagno di box Lewis Hamilton. Vedremo alla fine chi la spunterà nel GP di F1 Spagna 2022.