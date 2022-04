F1 GP Imola 2022: noi scommettiamo su Max Verstappen

È bellissimo rivedere Imola finalmente con il pubblico, che ha risposto con un entusiasmo incredibile. La folla presente all’autodromo Enzo e Dino Ferrari è qualcosa che tocca il cuore degli appassionati, una marea – soprattutto – rossa pronta a spingere la Ferrari verso la vittoria. Certo la SF-75 ha dimostrato di essere competitiva dappertutto, tuttavia il nostro pronostico per la domenica non va ad appannaggio del Cavallino Rampante, ma è per Max Verstappen e per la sua Red Bull. L’olandese è in grande spolvero e partirà dalla pole position dopo la sprint race strappata a Charles Leclerc, in più la monoposto austriaca sembra avere qualche asso nella manica in più da giocarsi.

Perché Verstappen

La Red Bull in questi due primi giorni di prove, qualifiche e sprint race sembra veramente la macchina da battere, perché è molto rapida nelle parti lente ma soprattutto nel rettilineo è un vero proiettile. Se supportata dal DRS le monoposto di Verstappen e Perez sono veramente imprendibili sul rettilineo, per questo motivo diventano dei clienti ostici per tutti, specialmente per i due ferraristi che sono gli unici plausibili concorrenti per la vittoria. La motivazione e la voglia di Verstappen di risalire la china dopo un inizio traballante sono una motivazione in più per pensare che la gara della domenica sia territorio di caccia del campione del mondo in carica.

Ferrari alternativa

Gli unici in grado di impensierire le due Red Bull di Verstappen e Perez sembrano essere solamente le Ferrari, che partiranno seconda con Leclerc e quarta con Sainz. Sicuramente la spinta del pubblico, la forza della vettura in ogni parte del circuito rendono la Ferrari un’alternativa valida per la vittoria, con più chance per il monegasco rispetto allo spagnolo. Nella sprint race il numero 16 ha ceduto la posizione di testa a due giri dalla fine, domani per battere Verstappen servirà una strategia diversa, oltre a molto cuore e coraggio. Anche Sainz è stato autore di una splendida rimonta e sembra poter essere una mina vagante per i pronostici della domenica, al pari del messicano della Red Bull molto veloce e competitivo.