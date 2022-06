MIMO 2022: DR Automobiles lancia due nuovi brand

Il marchio italiano DR Automobiles, con sede a Macchia D’Isernia, continua la sua espansione nel mondo dell’automotive. Il marchio molisano ha solo 15 anni sulle spalle, ma può già contare su una quota di mercato del 1,5% in Italia. Questi dati però ovviamente non sono sufficienti per le ambizioni del fondatore del marchio, Massimo Di Risio, che ha deciso di portare al MIMO 2022 che si svolge in questi giorni a Milano una serie di succulente novità.

DR Automobile: al debutto due nuovi brand premium

Il Costruttore d’Isernia è presente al Salone milanese non solo con tutti i modelli dei marchi DR ed EVO, ma ha deciso di svelare anche due nuovi brand, denominati Sportequipe e ICKX. Questi ultimi sono stati sviluppati con l’obiettivo di ampliare la propria offerta, proponendo nuovi modelli che esplorano fasce più alte rispetto a quelli proposti fino ad oggi.

DR Automobiles: ampliamento produttivo e nuova rete di vendita

Il Gruppo di Di Risio propone EVO come marchio entry-level, composto da modelli nella fascia di prezzo tra i 15 e i 20mila euro. Un gradino sopra si posizione DR Automobiles, con listini fino a 30mila euro. Ora l’ambizione dell’ex pilota da corsa ha portato alla luce l’inedito brand premium “Sportequipe”, con prezzi tra i 30mila e i 40mila euro e quello luxury “ICKX” che supera i 50.000 euro. Per sostenere l’ampliamento dell’offerta, il Gruppo di ha deciso di ampliare all’impianto produttivo molisano, inoltre anche la rete di vendita verrà ampliata, con nuovi dealer in Spagna, Francia e Germania.

Sportequipe 1

La Sportequipe 1 si presenta come City car elettrica lunga appena 3,20 metri di lunghezza e dotata di batterie da 31 kWh che consentono un’autonomia di 250 km. Chi desidera maggiore autonomia può puntare sulla versione range extender. Grazie al telaio in alluminio abbinato a pannelli in materiale composito, il peso complessivo è pari a 1.050 kg. La potenza del motore elettrico è di 62 CV con la coppia pari 150 Nm, numeri che consentono una velocità massima di 120 km e un’accelerazione da 0 a 50 km/h in 5 secondi. Con la ricarica in corrente continua fino a 50 kW è possibile ricaricare l’80% di batteria in poco più di mezz’ora.

Sportequipe 5

La Sportequipe 5 è un SUV da 4,32 m di lunghezza proposto con tre motorizzazioni: 1.5 turbo benzina da 154 CV, 1.6 TGDI turbo benzina da 200 CV e 2.0 TGDI turbo benzina da 260 CV. Tutte le unità sfruttano un t un cambio CVT da 9 rapporti, mentre la dotazione id serie prevede un infotainment con display 12,3”, tettuccio elettrico, sensori di parcheggio posteriori e telecamere a 360 gradi.