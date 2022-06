MIMO Milano Monza Motor Show 2022: date e programma

Si avvicina a passo spedito l’appuntamento col MIMO Milano Monza Motor Show 2022, che promette grandi emozioni. Questa seconda edizione andrà in scena dal 16 al 19 giugno, nelle città di Milano e Monza e all’Autodromo Nazionale di Monza. Previste mostre statiche e momenti dinamici, all’insegna delle emozioni. Sono ben 50 i marchi automobilistici e motociclistici che hanno aderito alla manifestazione.

Il programma è ricco ed assortito, per soddisfare al meglio i diversi gusti: si capisce subito che non ci sarà modo di annoiarsi. Una grande festa di passione si profila all’orizzonte, tra parate e mostre sulle pedane, dove saranno esposte le ultime novità a due e quattro ruote. Il taglio del nastro avverrà alle 10 del 16 giugno, davanti all’headquarter della manifestazione, in piazzetta Reale.

Auto da sogno in passerella

Nella giornata d’apertura prenderà forma uno dei momenti clou dell’evento: la Premiere Parade, in programma per le 19, nelle strade attorno al Duomo. Saranno coinvolte le novità e le anteprime. Ad aprire il corteo ci penserà Horacio Pagani, al volante della sua ultima hypercar, con al fianco il Sindaco di Milano.

Un altro grande appuntamento, come evidenzia Andrea Levy, organizzatore della manifestazione, andrà in scena all’Autodromo Nazionale di Monza, nella giornata di sabato 18 giugno, quando a partire dalle ore 11 cominceranno ad arrivare gli equipaggi della 1000 Miglia e del Tributo Ferrari, seguiti dalle supercar del Trofeo MIMO 1000 Miglia, attese per le 18. Si profila una miscela unica e inebriante, che farà vibrare le corde sensoriali dei presenti.

Nella giornata di domenica 19 giugno, il Tempio della Velocità continuerà ad ospitare le auto da sogno, con un trackday dedicato, in programma dalle 9 alle 18. Anche qui entrerà in scena Horacio Pagani, Guest Star di questo rendez-vous, con le sue fuoriserie. Alla parata in pista di Cars&Coffe, col suo ricco ventaglio di supercar e hypercar, il compito di chiudere l’adrenalinica giornata.

Una manifestazione a misura della gente

Per tutta la durata di MIMO Milano Monza Motor Show 2022, nelle date che vanno da giovedì 16 a domenica 19 giugno, il pubblico potrà ammirare gratuitamente le auto e le moto in pedana, nell’esposizione open-air fra Piazza Duomo, corso Vittorio, via Mercanti, via Dante e Piazza della Scala, nel cuore pulsante di Milano. Previsto, per la fruizione, un orario prolungato dalle ore 9 alle ore 23. Spazio anche per i test drive, nell’apposita area.

Diversi i momenti dedicati all’approfondimento di temi importanti relativi al settore automotive, con qualificati relatori coinvolti nei convegni tematici previsti in scaletta. Gli organizzatori fanno sapere che il biglietto elettronico gratuito MIMO Pass consentirà ai visitatori l’accesso a tutte le aree della manifestazione, paddock e tribune dell’Autodromo Nazionale di Monza compresi.

I brand in vetrina al MIMO 2022

Ecco i marchi presenti agli stand: Aiways, Alfa Romeo, Alpine, Aston Martin, Automobili Amos, Automobili Lamborghini, Bentley, Chevrolet, Citroën, Dallara, Dodge, DR, DS, Energica, EVO, Ferrari, Fiat, Harley Davidson, Honda auto, Honda moto, Hyundai, ICKX, Jannarelly, Jeep, Kawasaki, KIA, Lancia, Leasys Rent, Lexus, Mazda, McLaren, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Mole Urbana, MV Agusta, Nissan, Opel, Pagani, Peugeot, Pirelli, Ram, Seres, Soriano Motors, Sportequipe, Suzuki, Toyota, Touring Superleggera, XEV, Zagato, Zero Motorcycles.