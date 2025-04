Design italiano, tecnologia cinese e ambizioni globali si fondono nel nuovo capitolo del lusso automobilistico. Il marchio premium Denza, parte del colosso cinese BYD, è pronto a fare il suo debutto in Europa con un modello che promette di ridefinire il segmento delle shooting brake di lusso: la straordinaria Z9 GT. Questa vettura, svelata in anteprima durante la Design Week di Milano, si propone come una rivale diretta dei giganti tedeschi come Audi, BMW e Mercedes.

Con linee che ricordano la Porsche Taycan Sport Turismo, la Z9 GT si posiziona come una delle proposte più raffinate e tecnologicamente avanzate nel panorama delle auto elettriche e ibride. Questo modello rappresenta non solo un passo avanti per il brand, ma anche una dichiarazione di intenti per conquistare il mercato europeo del lusso.

Origini e trasformazione

Nata nel 2010 come joint venture tra BYD e Mercedes-Benz, Denza ha recentemente assunto una nuova identità dopo l’acquisizione totale da parte dell’azienda cinese. La Z9 GT diventa così il simbolo di questa transizione, unendo il know-how tedesco con l’innovazione cinese. Stella Li, vicepresidente di BYD, ha sottolineato che i modelli Denza rappresentano una piattaforma di sperimentazione per tecnologie che saranno successivamente integrate nei veicoli del gruppo madre.

Nel 2024, BYD ha raggiunto un traguardo impressionante con 4,2 milioni di veicoli venduti a livello globale, di cui il marchio Denza ha contribuito per il 3%. Un dato che evidenzia il potenziale di crescita del brand premium.

Prestazioni e innovazione

La gamma della Z9 GT si articolerà in due versioni, ognuna con caratteristiche tecniche di alto livello. La variante completamente elettrica, prevista per la fine del 2025, sarà dotata di tre motori in grado di erogare una potenza complessiva di 952 cavalli. Parallelamente, nel 2026 arriverà la versione ibrida plug-in, che abbinerà un motore a benzina da 2.0 litri a tre propulsori elettrici. Quest’ultima offrirà un’autonomia a zero emissioni di ben 200 chilometri, grazie a una batteria da 38,5 kWh e alla tecnologia Dm-i, già apprezzata per le sue prestazioni superiori alla media del settore.

Produzione e focus europeo

Sebbene la produzione della gamma Denza rimarrà concentrata in Cina, BYD sta investendo fortemente nell’industrializzazione in Europa. Il primo stabilimento europeo sarà operativo in Ungheria a partire da ottobre 2025, seguito da un secondo impianto in Turchia nel marzo 2026. Questo piano di espansione riflette l’impegno del marchio verso una presenza stabile e competitiva nel mercato europeo.

Il futuro delle batterie

Leader mondiale nella produzione di batterie, BYD continua a investire nella ricerca sulle batterie allo stato solido. Tuttavia, secondo Stella Li, la loro diffusione su larga scala non è prevista prima del 2030. Nel frattempo, la tecnologia Dm-i integrata nei modelli ibridi plug-in di Denza garantisce già un’autonomia elettrica che supera di gran lunga gli standard attuali.

Con il lancio della Z9 GT, Denza non si limita a entrare nel mercato europeo, ma punta a ridefinire i parametri del lusso automobilistico. Questa vettura rappresenta un mix perfetto di estetica, prestazioni e innovazione, sfidando direttamente i marchi storici del continente e aprendo una nuova era per le shooting brake di grande lusso.