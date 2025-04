Per la prima volta nella sua storia, Audi Sport offre agli appassionati di motorsport l’opportunità unica di acquistare prototipi da corsa esclusivi provenienti dai suoi più prestigiosi programmi di competizione. L’iniziativa, presentata il 2 aprile 2025 a Neuburg an der Donau, segna un momento storico per i collezionisti, che potranno entrare in possesso di vetture leggendarie delle serie LMP e DTM.

Tra i modelli di spicco svelati durante l’evento figurano il telaio 107 della RS 5 DTM, celebre per la vittoria al DTM di Hockenheim nel 2015 con Timo Scheider, e il telaio 207 della R18 e-tron quattro, trionfatrice nel FIA World Endurance Championship a Spa-Francorchamps nel 2012 con l’equipaggio Dumas-Duval-Gené.

La selezione delle vetture è stata curata con estrema attenzione: mentre i modelli vincitori delle competizioni più prestigiose rimarranno nella collezione storica di AUDI AG, altri esemplari di grande rilevanza saranno disponibili per l’acquisto a partire dall’estate 2025. Il progetto Racing Legends non si limita alla semplice vendita, ma offre un’esperienza completa che va ben oltre il possesso di una vettura.

Gli acquirenti potranno partecipare a eventi internazionali di grande prestigio come il Jim Clark Revival in Germania, il Le Mans Classic in Francia e il Festival of Speed a Goodwood nel Regno Unito. Inoltre, beneficeranno di un programma di assistenza esclusivo che include ispezioni tecniche periodiche, riparazioni specializzate, fornitura di ricambi originali e consulenza diretta da parte degli ingegneri che hanno progettato queste vetture iconiche.

“I nostri clienti non acquistano solo un’auto, ma un pezzo di storia e un’esperienza irripetibile”, sottolinea Rolf Michl, Managing Director di Audi Sport GmbH. Questa iniziativa rafforza ulteriormente il legame tra il marchio dei quattro anelli e i suoi appassionati, celebrando al contempo l’eccellenza tecnologica e l’heritage sportivo di Audi nel motorsport mondiale. Per i collezionisti, queste auto da collezione rappresentano un’opportunità unica di possedere una parte dell’illustre storia di Audi nelle competizioni.