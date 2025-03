Maxi sconti BMW: la casa automobilistica bavarese punta su una strategia commerciale senza precedenti per rilanciare il suo SUV ibrido plug-in di punta, il BMW XM 2024. Con sconti che raggiungono la cifra record di 22.500 dollari, l’obiettivo è risollevare le vendite del modello, che finora hanno deluso le aspettative.

Il piano di incentivi BMW prevede una combinazione di offerte vantaggiose: 5.000 dollari di sconto attraverso i programmi Loyalty e Conquest, ulteriori 15.000 dollari per chi opta per l’acquisto in contanti o tramite finanziamento e, per chi sceglie il leasing, uno sconto aggiuntivo di 17.500 dollari. In totale, i clienti possono beneficiare di un risparmio massimo di 22.500 dollari.

I numeri di vendita parlano chiaro: meno di 2.000 unità vendute negli Stati Uniti e appena 7.813 a livello globale nel 2024, performance che risultano inferiori persino alla nicchia roadster Z4. Secondo Autotrader, circa 60 esemplari del modello 2024 restano invenduti nei concessionari americani.

Un modello controverso

Lanciato come successore spirituale della leggendaria M1 degli anni ’70, il BMW XM era stato concepito per rappresentare il ritorno di BMW al concetto di “halo car”. Tuttavia, il design audace e la motorizzazione ibrida plug-in non hanno conquistato né la critica né il pubblico. Tra i principali fattori di criticità emergono il peso eccessivo, una somiglianza marcata con altri SUV della gamma e un design considerato troppo divisivo. Anche il prezzo di partenza, superiore ai 160.000 dollari, ha rappresentato una barriera significativa per i potenziali acquirenti.

Grazie agli sconti applicati, il SUV ibrido plug-in si avvicina ora al prezzo della X6 M (132.100 dollari), un modello che, pur privo di un sistema ibrido, offre prestazioni superiori in termini di accelerazione e maneggevolezza grazie al peso ridotto.

Prospettive future

La sfida per BMW sarà ridefinire il posizionamento del BMW XM e migliorare la percezione del modello presso il pubblico. Sebbene rappresenti un passo importante nella strategia di elettrificazione del marchio, l’accoglienza del SUV dimostra che il mercato premium richiede un equilibrio tra innovazione tecnologica e valori tradizionali del brand.

Resta da vedere se questo ambizioso piano di incentivi BMW riuscirà a invertire il trend negativo delle vendite BMW XM e a consolidare il modello come punto di riferimento nella prestigiosa gamma M di BMW.