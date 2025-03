Zeekr, il marchio cinese di veicoli elettrificati, si appresta a fare il suo debutto nel segmento dei SUV ibridi di lusso con il nuovo modello Zeekr 9X. Questo veicolo ad alte prestazioni promette un’accelerazione impressionante da 0 a 100 km/h in soli 4 secondi, accompagnata da un design premium e tecnologia di guida autonoma di livello 3, sfidando così i più rinomati concorrenti internazionali.

Presentato ufficialmente al prossimo Salone dell’auto di Shanghai, il Zeekr 9X segna un punto di svolta per il brand, finora focalizzato esclusivamente su veicoli elettrici. La sua commercializzazione è prevista in Cina per il terzo trimestre dell’anno, con l’obiettivo di attrarre una clientela esigente che cerca un equilibrio perfetto tra prestazioni sportive, innovazione tecnologica e sostenibilità.

Testato nei climi più estremi

Le performance del nuovo SUV sono state messe alla prova in condizioni climatiche particolarmente impegnative. Zeekr ha condiviso un video che mostra il Zeekr 9X affrontare percorsi innevati con temperature glaciali di -39 gradi e un’umidità del 72%. Questi test dimostrano la robustezza ingegneristica del veicolo e la sua affidabilità anche negli ambienti più difficili.

L’intelligenza artificiale al servizio della guida

Il tratto distintivo del Zeekr 9X è l’integrazione del sistema G-Pilot H9, una piattaforma di guida autonoma di livello 3. Questo sistema si basa su due avanzati chip Nvidia Drive AGX Thor, capaci di una potenza di calcolo di 1.400 TOPS. Grazie a questa tecnologia, il veicolo garantisce un’elaborazione ottimale dei dati complessi e l’implementazione di funzionalità avanzate basate sull’intelligenza artificiale.

Due versioni per esigenze diverse

Il nuovo SUV ibrido sarà disponibile in due configurazioni: la versione standard e la variante Grand, più esclusiva, dotata di finiture di pregio e caratteristiche avanzate. Entrambe le versioni mantengono il DNA premium che contraddistingue Zeekr sin dalla sua fondazione nel 2021.

Strategia di espansione

Con il lancio del Zeekr 9X, il marchio non solo amplia la propria gamma di prodotti, ma si posiziona strategicamente come leader innovativo nel segmento degli ibridi di fascia alta. Questa mossa potrebbe rivelarsi cruciale per consolidare la presenza del brand sia sul mercato cinese che su quello internazionale, dove la tecnologia super ibrida sta guadagnando sempre più consensi.

Grazie alla combinazione di tecnologia avanzata, prestazioni sportive e un approccio sostenibile, il Zeekr 9X si presenta come un protagonista da osservare attentamente nel panorama automobilistico globale in continua evoluzione.