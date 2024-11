Lamborghini Revuelto “Opera Unica”: a Shanghai l’esclusiva supercar Ad Personam

La Lamboghini Revuelto è l’ammiraglia del “toro” e si pone come supercar di riferimento nella sua gamma, sul piano dei contenuti tecnologici e prestazionali. Per offrire una nuova dimostrazione delle infinite possibilità di personalizzazione del programma interno Ad Personam, la casa di Sant’Agata Bolognese presenta una versione esclusiva del modello, battezzata “Opera Unica“.

Questo nome certifica i suoi contenuti speciali, che ne fanno una capolavoro artigianale, senza eguali. Il debutto dell’esemplare così configurato è avvenuto nell’ambito dell’evento Esperienza Arte, presso l’U-TANK No.5 del distretto West Bund di Shanghai.

La Lamborghini Revuelto “Opera Unica” si è giovata dell’apporto del Centro Stile del “toro”, aggiungendo note di fascino a quelle normalmente offerte dal reparto Ad Personam. Il progetto è stato sviluppato tenendo conto dei gusti del mercato cinese, dove l’auto in esame ha trovato la naturale destinazione. Nel suo sviluppo si coglie lo spirito artistico e innovativo della casa di Sant’Agata Bolognese, tradotto in materia con un risultato di straordinaria vitalità.

Per vestire cromaticamente la carrozzeria dell’esclusiva Lamborghini Revuelto “Opera Unica” è stata scelta una complessa verniciatura che simboleggia la velocità e la potenza. Nella miscela delle nuance si sposano diversi colori, in modo quasi magico. La livrea è dipinta a mano in Rosso Mars, Arancio Dac e Arancio Apodis. Questo mix di toni si combina a un effetto dissolvenza, che passa dal Nero Pegaso al Rosso Efesto, tinta presente anche nel diffusore posteriore.

Per ottenere un simile effetto sono state necessarie 480 ore di lavoro, a cura di artigiani altamente specializzati, che hanno svolto il loro compito con pazienza certosina e con straordinaria abilità professionale. Il risultato aggiunge note spaziali al design esterno da astronave della Lamborghini Revuelto, rendendola come un mezzo che attraversa il cosmo verso la stella più luminosa della costellazione del Toro, in linea con la strategia Direzione Cor Tauri di Lamborghini, legata all’elettrificazione del marchio.

Gli interventi del reparto Ad Personam, per rendere questo esemplare un’Opera Unica, hanno coinvolto anche l’abitacolo, dominato dal Nero Ade, con dettagli in Rosso Efesto. Pure qui la cura artigianale è stata impeccabile, sin nei particolari. Nessuna modifica è stata eseguita sulla meccanica. Del resto, con un motore V12 ibrido da 1.015 CV di potenza massima, non sono emerse necessità in tal senso. Stiamo parlando di una supercar in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 2.5 secondi e di raggiungere una velocità massima superiore ai 350 km/h. Credo che basti.

Ecco le parole di Stephan Winkelmann, Chairman e CEO di Automobili Lamborghini: “Questa Revuelto Opera Unica combina alla perfezione velocità, potenza e maestria. Nell’ambito della nostra inarrestabile ricerca di eccellenza, sia per quanto riguarda l’automotive che l’arte, questo capolavoro innalza lo spirito innovativo del marchio, nonché il suo animo artistico, portandolo a nuovi livelli”.