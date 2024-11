Automobili Lamborghini: primi nove mesi da record nel 2024

I numeri di mercato regalano il sorriso ai vertici di Automobili Lamborghini. La casa di Sant’Agata Bolognese, nei primi nove mesi del 2024, ha messo a segno delle performance commerciali e finanziarie da record. Nel periodo in esame, infatti, sono state consegnate 8.411 vetture (+8,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno). Questo si è tradotto in un fatturato di 2.434 milioni di euro (+20,1%) e in un risultato operativo di 678 milioni di euro (+9,8%). I tre dati prima esposti sono i migliori di sempre per il marchio del “toro”.

A rafforzare la vitalità aziendale ci ha pensato il rinnovamento della gamma, con l’introduzione di 3 nuovi modelli negli scorsi 18 mesi. Uno sforzo considerevole per una piccola realtà produttiva, ma le cifre premiano questo impegno, fatto con passione e visione strategica. Il portafoglio ordini è solido e in continua espansione.

Le automobili Lamborghini piacciono ed intercettano una domanda molto sostenuta. Alcuni dati aiutano a inquadrare meglio il concetto: per la Revuelto i tempi di attesa superano i due anni, mentre per la Urus SE, il cui debutto in società è avvenuto nel mese di aprile, gli ordini coprono tutto il 2025. La nuovissima Lamborghini Temerario, che ha rimpiazzato la Huracán in listino, sta riscuotendo un buon successo in termini di domanda, dopo l’apertura degli ordini iniziata nel mese di settembre.

Lo sfondo è quello giusto per dare al management la serenità che serve per pianificare un futuro luminoso, nel segno dell’innovazione. Queste le parole di Stephan Winkelmann, Chairman & CEO di Automobili Lamborghini: “I risultati estremamente positivi che stiamo registrando sono il frutto di un periodo senza precedenti per il nostro marchio, caratterizzato dall’introduzione di tre nuove vetture in soli diciotto mesi, culminato con il raggiungimento dell’importante traguardo dell’ibridizzazione completa della nostra gamma, grazie alla presentazione di Lamborghini Temerario”.