BMW Group rivoluziona l’industria automobilistica con il primo stabilimento al mondo completamente privo di combustibili fossili. Situato a Debrecen, in Ungheria, l’impianto rappresenta un passo epocale verso la sostenibilità, combinando tecnologia all’avanguardia e un nuovo modello elettrico: la BMW iX3, il primo veicolo della rivoluzionaria gamma Neue Klasse.

Una fabbrica innovativa

“La nostra linea di assemblaggio innovativo ed ergonomica ha iniziato a funzionare senza problemi fin da subito,” ha dichiarato Hans-Peter Kemser, Managing Director dello stabilimento ungherese. Questo successo è il risultato di una pianificazione virtuale meticolosa e della sinergia tra personale locale ed esperti della rete globale di BMW.

Neue Klasse introduce innovazioni che semplificano e ottimizzano la produzione auto elettriche. Tra queste, il cablaggio zonale che riduce di 600 metri i cavi per veicolo, diminuendo del 30% il peso complessivo rispetto ai modelli precedenti. La modularizzazione dei componenti e la riduzione degli elementi di collegamento garantiscono un assemblaggio più rapido ed efficiente. Inoltre, l’approccio innovativo al montaggio del cockpit, con il pre-montaggio posizionato vicino alla linea principale, è stato già testato con successo nello stabilimento Lydia in Cina e ora implementato anche a Debrecen.

A prova di sostenibilità

L’impianto ungherese è un simbolo di sostenibilità, operando senza combustibili fossili e integrando sistemi di controllo qualità digitalizzati per verifiche in tempo reale. Questa strategia si allinea con l’impegno ambientale del BMW Group, che continua a investire in tecnologie verdi e soluzioni innovative.

Per la costruzione dello stabilimento di Debrecen, BMW ha tratto ispirazione da esperienze pregresse. Ad esempio, molte innovazioni provengono dal sito produttivo Lydia in Cina, mentre la “finger structure”, sviluppata a Lipsia, ottimizza la logistica con l’80% dei componenti consegnati direttamente sulle linee di assemblaggio.

La produzione in serie della BMW iX3 inizierà nel 2025, segnando l’avvio della gamma Neue Klasse, che incarna il futuro della mobilità elettrica secondo la visione del BMW Group. Con oltre 30 stabilimenti globali, l’azienda bavarese conferma il suo ruolo di leader nell’innovazione e nella sostenibilità, tracciando un percorso evolutivo per l’intera industria automobilistica.