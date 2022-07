DeLorean DMC-12: in vendita un esemplare con meno di 1000 km

C’è chi ha sognato anche solo per un singolo istante di mettersi al volante di una DeLorean DMC-12, nei panni di Marty McFly e raggiungere le 88 miglia orarie per viaggiare nel tempo, e chi mente. Ovviamente questa iconica vettura è legata indissolubilmente alla splendida saga di “Ritorno al Futuro” per la regia di Robert Zemeckis. Il suo design inconfondibile, quella sua carrozzeria color metallo, gli sportelli ad ali di gabbiano l’hanno incastonata, grazie al cinema, nella storia delle quattro ruote. Anche se il suo successo commerciale è stato praticamente, oggi è possibile mettere le mani su un esemplare in perfette condizioni del 1981.

Meno di 1000 chilometri

Costruita nell’Irlanda del Nord nel 1981 e venduto nuovo da Smyly DeLorean a Malden, USA, è rimasta con il suo primo proprietario per poco meno di 40 anni, durante i quali ha percorso meno di 550 miglia (885 km). Il chilometraggio totale è di 569 miglia (916 km) e di queste, 40 (64 km), sono state aggiunte da chi l’ha presa in custodia nell’aprile 2021.

Condizioni pari al nuovo

Le condizioni sono pari al nuovo e le caratteristiche in tutto e per tutto fedeli all’immaginario collettivo. Ha i pannelli in alluminio spazzolato di serie e i cerchi dal disegno a turbina, in questo caso abbinati a interni in pelle grigia piuttosto anonimi. La versione in questione è quella da 132 CV equipaggiata con catalizzatore federale del motore PRV V6 da 2,85 litri anziché la varietà da 156 CV montata sulla manciata di auto rimaste in Europa. Il cambio è manuale a cinque marce.

DeLorean DMC-12: in vendita con Bring a Trailer

La DeLorean è in vendita su Bring a Trailer e al momento è in vendita a 51.000 euro circa, anche se c’è da immaginarsi che essendo un’asta, l’offerta finale possa essere molto più alta. L’auto è stata tagliandata nell’aprile di quest’anno quando ha ricevuto una nuova distribuzione, un regolatore di riscaldamento, delle candele, iniettori, batteria, pompa del carburante e pompa del freno.