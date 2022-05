La leggendaria casa automobilistica nota in tutto il mondo per l’iconica DMC-12 ha presentato in società la sua prima auto completamente elettrica. La nuova DeLorean Alpha5. Il nuovo modello arriva con l’obiettivo di guidare questo processo di rinascita e, soprattutto, consentire all’azienda di entrare nell’era della mobilità elettrica. Di fatto il marchio DeLorean rinasce grazie a un team con sede negli Stati Uniti, guidato da Joost de Vries, un ex dipendente di Tesla e Karma Automotive e attualmente CEO del marchio.

Il design

La nuova DeLorean Alpha5 è una coupé con proporzioni che la associamo rapidamente a un’auto sportiva. La verità è che è molto lontano dal design che indossava l’originale DeLorean del 1981 ma, nonostante questa grande distanza, la nuova Alpha 5 mantiene alcune caratteristiche che sono un cenno al passato, o meglio eredità, dell’azienda.

I gruppi ottici anteriori sono sottili e avvolgenti, abbinati ad un caratteristico paraurti e ad una piccola griglia. La vista laterale mette in risalto l’essenza originale di questo nuovo modello e al posteriore troviamo fanali orizzontali altrettanto sottili collegati da una striscia luminosa. Il diffusore di grandi dimensioni, infine, aggiunge un bel tocco di carattere.

È importante sottolineare il fatto che la progettazione è stata curata da Italdesign, la casa di design italiana diretta da Giorgietto Giugiaro è stata infatti incaricata di dare vita alla prima DeLorean elettrica.

L’autonomia della nuova DeLorean Alpha5

Trattandosi di un veicolo 100% elettrico, il sistema di propulsione è al centro dell’attenzione. Di fatto DeLorean punta molto in alto con l’Alfa 5 e le sue prestazioni sono paragonate niente meno che a quelle della Mercedes-AMG GT. Si prevede, inoltre, che avrà un’autonomia di circa 500 chilometri. In quanto a prestazioni, sulla carta, è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in meno di 4 secondi e di raggiungere una velocità massima di 240 km/h.

De Lorean ha inoltre rivelato che il powertrain è stato costruito in Italia con la collaborazione di società britanniche.

Data di uscita della nuova DeLorean Alpha5

Quando arriverà sul mercato? DeLorean si è posta l’obiettivo di avviare il processo produttivo della nuova Alpha5 nel 2024. Il prossimo agosto si svolgerà il primo evento in cui la nuova elettrica farà la sua prima apparizione in occasione del Concorso di Pebble Beach.

Nella prima fase della commercializzazione dell’Alpha5, l’elettrica sarà disponibile in un’edizione limitata di 88 unità, come cenno al ruolo della leggendaria DMC nella saga cinematografica “Ritorno al futuro”. Il resto della produzione, sebbene ancora a basso volume, sarà commercializzato in modo convenzionale.

I piani di DeLorean oltre l’Alfa5

Il rilascio di Alpha5 è solo l’inizio di un’ambiziosa offensiva di prodotti del marchio d’Oltreoceano. Il processo di rinascita di DeLorean va infatti ben oltre le scommesse sulla mobilità completamente elettrica. De Vries ha fornito alcuni indizi sulla tabella di marcia che è stata stabilita e che include anche veicoli termici. Il prossimo modello sarà infatti una coupé a benzina V8, seguita da una berlina elettrica a batteria e infine, e soprattutto, un SUV sportivo premium con un propulsore a idrogeno.