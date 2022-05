Siamo di fronte a due bestseller elettriche, due modelli che puntano ad essere leader nel segmento urbano elettrico. In questo confronto tra Dacia Spring e Renault Twingo esaminiamo le caratteristiche, l’autonomia, l’equipaggiamento e i prezzi, per vedere quale tra questi due modelli può essere la scelta migliore.

Dal suo lancio, avvenuto lo scorso anno, in poche settimane la Spring è diventata una delle auto elettriche più vendute nel 2021. Il prezzo è senza dubbio uno dei suoi principali punti forti, ma la piccola franco rumena a zero emissioni e con carrozzeria crossover ha anche un buon equipaggiamento, finiture di qualità e prestazioni più che degne.

Ma ora ci sono molti modelli che vogliono metterla in ombra in un segmento, quello delle city car elettriche, sempre più competitivo.

Oggi vi proponiamo perciò un confronto serrato: Dacia Spring e Renault Twingo Electric a confronto.

Dacia Spring: la piccola crossover franco rumena

Visto il suo prezzo ci sono molti che hanno soprannominato la Dacia Spring come “l’auto elettrica del popolo”. Di fatto Dacia è il marchio più in sintonia con l’obiettivo di produrre auto, in questo caso un’elettrica, conveniente; tanto che, con gli incentivi è possibile acquistare una Spring a meno di 20.000 euro.

Dimensioni

La Dacia Spring è lunga 3,7 metri, con 1,5 metri di altezza e 2,4 metri di distanza tra gli assi. Il portabagagli ha una capacità di 290 litri ed è il più grande della sua classe. Questa piccola elettrica è predisposta per trasportare fino a cinque passeggeri; anche se quelli sul sedile posteriore dovranno stringersi abbastanza.

Motore

Sulla Dacia Spring il motore elettrico è posizionato all’anteriore anteriore. Con una potenza massima di 45 CV, impiega 19,1 secondi per raggiungere i 100 km/h da ferma e raggiunge una velocità massima di 125 km/h.

Autonomia e batteria

L’utilizzo di una batteria da 27,4 kWh consente alla Dacia Spring di omologare un’autonomia di 305 km WLTP. Il marchio franco rumeno assicura che se viene utilizzata solo nei viaggi urbani, l’energia immagazzinata nella batteria dura fino a sei giorni. La ricarica rapida permette di recuperare fino all’80% in 50 minuti.

Equipaggiamento

Dacia si impegna per materiali semplici e attrezzature semplici, ma complete nell’essenziale. Per questo la Spring dispone di sistema di navigazione, connettività compatibile con Android Auto e Apple CarPlay e telecamera posteriore. La dotazione di serie comprende anche lo sterzo ad assistenza variabile 100% elettrico, aria condizionata manuale, chiusura centralizzata a distanza, alzacristalli elettrici per i quattro finestrini, illuminazione automatica e limitatore di velocità (con telecomando).

Prezzo

Con un prezzo di partenza di 22.850 euro, la Dacia Spring è una delle auto elettriche più economiche in Europa. La versione di accesso è la Comfort Electric 45 mentre la Comfort Plus Electric 45 costa 24.350 euro.

Renault Twingo: la city car a zero emissioni della Losanga

Una delle grandi rivali che la Dacia Spring ha trovato al suo arrivo nel segmento A elettrico è stata la Renault Twingo elettrica.

Dimensioni

Rispetto alle dimensioni le differenze tra Dacia Spring e Renault Twingo sono minime. La francese è lunga 3,6 metri; 1,5 metri di altezza; ed ha un passo di 2,4 metri. Perde però nella capacità del bagagliaio, leggermente più piccolo con 219 litri.

Motore

Rispetto alla meccanica, e alla potenza, la francese raddoppia però la posta in gioco. La versione elettrica della Renault Twingo ha infatti un motore elettrico da 81 CV posizionato sull’asse posteriore. La velocità massima omologata per questo modello è di 140 km/h e riduce notevolmente, rispetto alla Spring, anche il tempo necessario per passare da 0 a 100 km/h (12,9 secondi).

Autonomia e batteria

Il motore della Renault Twingo Electric è alimentato da una batteria da 22 kWh che le conferisce un’autonomia di 190 km WLTP. Tuttavia nell’uso urbano l’autonomia aumenta notevolmente, perché secondo il ciclo urbano WLTP, in città potrebbe percorrere fino a 270 chilometri con una carica completa.

Equipaggiamento

Attualmente, la Renault Clio e-Tech elettrica è disponibile in due allestimenti: Zen e la serie limitata Urban Nights.

La versione Authentic offre cerchi in lega da 15 pollici; luci diurne a led; Easy Link con navigatore e navigatore touchscreen da 7 pollici; e Easy Linkg e sensori di prossimità posteriori con telecamera di retromarcia.

Prezzo

Come versione di accesso alla gamma, la Renault Twingo Electric rAuthentic è in vendita a 22.750 euro; per l’allestimento Equilibre il prezzo sala da 23.750 euro.

Dacia Spring e Renault Twingo: sotto i 20mila euro con l’ecobonus

In entrambi i casi è possibile ottenere una riduzione di prezzo compresa tra 2.000 e 5.000 euro grazie ecobonus auto 2022 che dovrebbe, a breve, entrare in vigore.