Dacia Bigster: nuove indiscrezioni sulla grande SUV

Nel corso del 2025 debutterà la nuova Dacia Bigster, versione di serie dell’omonima concept car svelata lo scorso anno. Riconoscibile per la carrozzeria SUV di dimensioni più grande rispetto alla prossima Duster da cui deriverà, sarà in vendita sul mercato europeo a non meno di 30.000 euro.

Solo a propulsione ibrida

Infatti, la nuova Dacia Bigster sarà caratterizzata da elementi di classe premium. A livello di motorizzazioni sarà prevista anche l’unità a benzina 1.2 TCe sovralimentato a tre cilindri, non solo per la declinazione Mild Hybrid da 48V, ma anche per le configurazioni a propulsione ibrida Full Hybrid da 200 CV e Plug-In Hybrid da 280 CV di potenza complessiva.

HEV e PHEV anche low cost

Tuttavia, per mantenere il prezzo base sui livelli standard del brand, la gamma della nuova Dacia Bigster comprenderà anche le versioni Full Hybrid e Plug-In Hybrid a propulsione ibrida con l’altro propulsore a benzina 1.8 SCe aspirato a ciclo Atkinson.