Dacia Duster: nuove indiscrezioni sulla terza generazione

Nel corso del 2024 debutterà la terza generazione della Dacia Duster, riconoscibile per lo stile in linea con la concept car Bigster. Quest’ultima, invece, sarà proposta l’anno seguente come SUV di medie dimensioni, con l’abitacolo a sette posti.

Anche a propulsione ibrida HEV e PHEV

Grazie alla piattaforma modulare CMF-B, la prossima Dacia Duster sarà disponibile anche con la propulsione ibrida, nelle specifiche configurazioni E-Tech Hybrid con la tecnologia HEV Full Hybrid ed E-Tech Plug-In con la tecnologia PHEV Plug-In Hybrid. Entrambe saranno equipaggiate con il nuovo motore a benzina 1.8 SCe aspirato a ciclo Atkinson, abbinato all’unità elettrica dedicata. Inoltre, la gamma comprenderà anche il nuovo propulsore a benzina 1.2 TCe sovralimentato a tre cilindri con la tecnologia Mild Hybrid da 48V. Tuttavia, scomparirà la motorizzazione diesel e il prezzo base aumenterà a circa 15.000 euro.

Nuovo logo in arrivo

Per quanto riguarda l’attuale generazione della Dacia Duster, quest’anno adotterà il nuovo logo della Casa di Pitesti. Introdotto proprio dalla concept car Bigster svelata lo scorso anno, è destinato anche agli altri modelli Spring, Sandero e Jogger. Per l’occasione potrebbero essere previste anche altre novità, come la tecnologia Mild Hybrid da 12V con il motore a benzina 1.3 TCe nelle versioni da 140 CV e 160 CV di potenza, più la declinazione Stepway con lo stile in chiave offroad della carrozzeria.