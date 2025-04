Una nuova era di sportività accessibile prende forma con l’introduzione di una configurazione inedita per Cupra Formentor e Cupra Leon Sportstourer. Equipaggiate con un motore 2.0 TSI da 204 CV, queste vetture promettono di soddisfare gli appassionati di guida dinamica con prestazioni brillanti e tecnologie avanzate. La nuova motorizzazione, abbinata al cambio DSG 7 rapporti e al sistema di trazione 4Drive, rappresenta un equilibrio perfetto tra potenza, controllo e accessibilità economica.

Aggiornata la gamma

Con l’adozione di questa nuova unità propulsiva, Cupra amplia la sua gamma, offrendo un’alternativa più accessibile rispetto alla versione da 333 CV. Questo nuovo propulsore è pensato per una clientela che desidera un’esperienza di guida sportiva senza dover necessariamente optare per i modelli top di gamma. I prezzi partono da 44.050 euro per la Cupra Formentor e da 41.950 euro per la Cupra Leon Sportstourer, cifre che segnano un interessante compromesso tra prestazioni e budget.

La configurazione tecnica è un punto di forza di questa proposta. Il sistema di trazione 4Drive garantisce un’aderenza ottimale su ogni tipo di terreno, mentre il cambio DSG 7 rapporti assicura cambi di marcia rapidi e fluidi, migliorando ulteriormente l’esperienza di guida. Questa combinazione tecnologica non solo massimizza il controllo, ma eleva anche il piacere di guida a un livello superiore.

Tante varietà di motori

Oltre ai tradizionali motori a benzina, Cupra dimostra un forte impegno verso l’elettrificazione, con l’introduzione di versioni mild-hybrid ed e-Hybrid. In particolare, l’e-Hybrid offre un’autonomia superiore ai 120 chilometri in modalità completamente elettrica, rendendola una scelta ideale per gli spostamenti urbani. Questa strategia di diversificazione motorizzativa riflette l’intento del marchio di soddisfare una vasta gamma di esigenze dei clienti, mantenendo al contempo un occhio attento alla sostenibilità ambientale.

Dal punto di vista estetico, le due vetture rimangono fedeli al DNA del marchio. La Cupra Formentor si distingue per le sue linee muscolose e audaci, incarnando un carattere deciso e distintivo. D’altra parte, la Cupra Leon Sportstourer punta sulla versatilità, combinando funzionalità e stile sportivo. Entrambi i modelli rappresentano due interpretazioni diverse della stessa filosofia progettuale, offrendo soluzioni personalizzate per diversi stili di vita.

L’ultimo arrivato

L’introduzione del motore 2.0 TSI da 204 CV sottolinea l’approccio strategico di Cupra, che mira a presidiare diverse fasce di mercato con un’offerta ampia e ben calibrata. Questa scelta consente al marchio di consolidare la propria posizione nel competitivo mercato europeo, attirando un pubblico eterogeneo grazie a una combinazione vincente di prestazioni, tecnologia e design.

Con questa espansione della gamma, Cupra conferma la sua ambizione di crescere e affermarsi come protagonista nel settore automobilistico. Il futuro del marchio appare promettente, grazie a una visione che combina innovazione, prestazioni e una crescente attenzione verso le esigenze ambientali e dei consumatori moderni.