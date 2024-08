Con l’aggiornamento MY25, la Seat Leon si rinnova con una gamma di motorizzazioni ampliata, nuove dotazioni standard, opzioni tecnologiche all’avanguardia ed equipaggiamenti opzionali che rendono l’esperienza di guida ancora più completa e personalizzabile. Le novità coinvolgono sia la Seat Leon tradizionale che la Leon Sportstourer, garantendo maggiore scelta e innovazione per gli appassionati del marchio.

Nuova SEAT Leon MY25, nuovi motori e dotazioni standard

Le versioni Seat Leon e Leon Sportstourer si arricchiscono con due nuove motorizzazioni basate sull’unità 1.5 TSI, disponibili nelle varianti da 116 CV (85 kW) e 150 CV (110 kW). Inoltre, entrano in gamma i motori 1.5 Hybrid DSG con tecnologia mild-hybrid, disponibili con potenze analoghe, che combinano efficienza e performance.

Per quanto riguarda le dotazioni, ora di serie sono inclusi il Media System da 10”, i sensori di parcheggio anteriori, il riconoscimento dei segnali stradali e la nuova colorazione Fiord Blue, che sostituisce il Bianco nel catalogo cromatico.

Più stile e tecnologia di serie

La Seat Leon Business e la Leon Sportstourer Business introducono nuovi contenuti che elevano il comfort e lo stile. Tra le dotazioni di serie spiccano i cerchi in lega da 17”, vernice metallizzata, Climatronic con bracciolo anteriore, Full Link wireless, videocamera posteriore, Media System da 10” e ruotino di scorta da 18” per la Sportstourer. I sensori di parcheggio anteriori e posteriori completano la ricca offerta.

Nuovi equipaggiamenti opzionali e colori esclusivi

La gamma di optional si espande con il sofisticato sistema di infotainment Navigazione Plus, dotato di un ampio schermo touch da 12,9”, e con la tecnologia di illuminazione Matrix LED per i fari anteriori. Debutta inoltre il colore speciale Grigio Grafene, esclusivo per la versione FR, che aggiunge un tocco di eleganza e sportività.

Seat Leon FR, avanzata e connessa

La versione FR diventa ancora più tecnologica grazie al nuovo Technology Pack, disponibile in due configurazioni: il Safe & Driving M, che include fari Matrix LED, Adaptive Cruise Control e Sistema di Navigazione Plus da 12,9”; e il Safe & Driving L, che aggiunge funzioni di assistenza avanzate come Side Assist, Exit Assist ed Exit Warning, per una guida sicura e connessa.