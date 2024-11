Nuova Cupra Formentor: a listino il nuovo motore 2.0 TSI 265 CV

La Cupra Formentor torna a stupire, confermandosi come una delle scelte più ambite nel segmento dei SUV coupé. Il nuovo modello esalta il carattere sportivo e raffinato con il frontale “shark nose”, proporzioni atletiche e dettagli che incarnano il linguaggio stilistico moderno del marchio. La qualità percepita cresce grazie a interni completamente rinnovati, con una console centrale riprogettata, pannelli delle portiere innovativi e rivestimenti che integrano il design parametrico 3D. L’uso di materiali sostenibili, fino al 73% riciclati, conferisce un ulteriore valore a questa evoluzione.

Gli interni vantano anche un sistema di infotainment all’avanguardia, con uno schermo touch da 12,9” e un sistema audio hi-fi con 12 altoparlanti sviluppato in collaborazione con Sennheiser, offrendo un’esperienza immersiva per ogni viaggio.

Una gamma per tutti

La nuova Formentor amplia le sue opzioni di propulsione, includendo motori TSI benzina, diesel TDI, mild hybrid e una nuova generazione di motori e-HYBRID plug-in. Le potenze spaziano da 150 a 333 CV, garantendo un equilibrio tra prestazioni e sostenibilità. Tra le novità spicca il 2.0 TSI da 265 CV, disponibile in due versioni: VZ e VZ Extreme.

Versioni esclusive: VZ e VZ Extreme

La variante VZ include dotazioni premium come cerchi da 19”, sedili in Dinamica, illuminazione ambientale Smart Wraparound e accessori high-tech come il portellone elettrico handsfree e il sistema antifurto avanzato. La versione VZ Extreme eleva ulteriormente il livello con cerchi SANDSTORM COPPER, sedili CUP Bucket, impianto audio Sennheiser, pinze freno Brembo o Akebono e sistemi di assistenza alla guida come Safe & Driving Pack XL e Precrash assist.

Listino prezzi aggiornato di nuova Cupra Formentor

La gamma Formentor parte da 51.150 € per la versione VZ 2.0 TSI da 265 CV, arrivando a 61.950 € per la VZ Extreme da 333 CV. Disponibile anche la CUPRA Leon VZ Extreme 1.5 e-HYBRID, con prezzi da 55.350 €.

Nuova Cupra Formentor VZ 2.0 TSI 265 CV DSG da 51.150 €

Nuova Cupra Formentor VZ Extreme 2.0 TSI 265 CV DSG da 57.350 €

Nuova Cupra Formentor VZ Extreme 2.0 TSI 333 CV 4D DSG da 61.950 €

Nuova Cupra Formentor VZ Extreme 1.5 e-HYBRID 272 CV DSG da 61.850 €

Nuova Cupra Leon VZ Extreme 1.5 e-HYBRID 272 CV DSG da 55.350 €

Nuova Cupra Leon Sportstourer VZ Extreme 1.5 e-HYBRID 272 CV DSG da 56.600 €