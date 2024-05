Cupra Formentor 2024: Il SUV coupé di successo si rinnova con più opzioni e tecnologie

La Cupra Formentor, lanciata quattro anni fa e divenuta rapidamente il modello di punta della casa automobilistica spagnola, ha debuttato nella sua versione rinnovata il 29 aprile, durante un evento esclusivo in live streaming intitolato “Design Obsession“. Questo aggiornamento di metà ciclo mira a consolidare il successo del SUV coupé più venduto in Europa, con oltre 120.000 unità distribuite globalmente solo nel 2023.

Come cambia Cupra Formentor con il restyling

Il nuovo modello 2024 porta in dote un’estetica raffinata e modernizzata. Il frontale è stato completamente ridisegnato con una nuova firma luminosa matrix LED e dettagli triangolari, accompagnati da un’inedita configurazione del paraurti con ampie feritoie. Anche la vista posteriore è stata aggiornata con nuovi fari a LED e una barra luminosa che integra il logo Cupra, rafforzando il profilo aggressivo e dinamico della vettura.

Le personalizzazioni esterne si arricchiscono con otto diverse opzioni di cerchi in lega, dimensioni tra 18 e 19 pollici, e una gamma di colorazioni che include tonalità come Century Bronze Matt e Magnetic Tech Matt.

Internamente, il Formentor vanta un impressionante display da 12,9 pollici per l’infotainment, oltre a comandi per la climatizzazione a sfioramento e materiali di qualità superiore come microfibra vegana e inserti neri che adornano volante e console centrale.

Prestazioni aumentate

Le prestazioni non sono da meno, con una gamma motoristica estesa che include il benzina 1.5 TSI da 150 CV e il 2.0 TSI disponibile fino a 333 CV, oltre alle opzioni ibride plug-in che promettono più di 100 km di autonomia puramente elettrica con una batteria da 19,7 kWh. Non manca nemmeno il diesel 2.0 TDI da 150 CV per chi cerca un’alternativa efficiente.

Il modello top di gamma prevede potenziamenti come il sistema Torque Splitter e freni ad alte prestazioni Akebono (opzionali), che insieme alla possibilità di scegliere tra trazione integrale 4Drive e cambio doppia frizione DSG rendono il Formentor un vero e proprio capolavoro di potenza e maneggevolezza.

Completando l’offerta, il sistema audio di alta qualità firmato Sennheiser con 12 altoparlanti e 425 W di potenza, garantisce un’esperienza acustica immersiva. Con tutte queste novità, la Cupra Formentor 2024 è pronta a replicare e superare i risultati ottenuti finora, confermandosi un punto di riferimento nel suo segmento.