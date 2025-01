Chi possiede un’auto diesel dotata di sistema AdBlue si sarà certamente chiesto cosa accade se il serbatoio di questo additivo non viene rabboccato. L’sistema SCR (Selective Catalytic Reduction), di cui l’AdBlue è un componente essenziale, è progettato per ridurre le emissioni inquinanti e rispettare le normative ambientali.

Livello basso di AdBlue

Il primo segnale di un livello basso di AdBlue è rappresentato dall’accensione di una spia sul cruscotto, accompagnata da messaggi di allerta sul quadro strumenti. Alcuni veicoli, per evitare danni ambientali, possono persino limitare le prestazioni del motore in prossimità dell’esaurimento dell’additivo.

Se il serbatoio si svuota completamente, il motore non potrà più avviarsi. Questo blocco non è un problema tecnico, ma una misura di sicurezza prevista dalla normativa Euro 6 e successive, che impedisce la circolazione del veicolo con emissioni fuori norma. Anche in questo caso, specifici messaggi sul display avvisano il conducente della situazione.

Ignorare la necessità di rabbocco può comportare conseguenze gravi nel lungo termine. Il funzionamento del sistema SCR senza AdBlue può danneggiare il catalizzatore, provocando incrostazioni e malfunzionamenti. Inoltre, l’assenza dell’additivo potrebbe influire negativamente sul sistema di iniezione del carburante, incrementando i costi di manutenzione veicoli.

Le possibili ripercussioni

Dal punto di vista legale, circolare con un veicolo non conforme alle normative anti-inquinamento espone il conducente a sanzioni amministrative. In alcuni casi, si rischiano multe significative, soprattutto se vengono manomessi dispositivi come il FAP (Filtro Antiparticolato) o lo stesso sistema AdBlue.

Un’ulteriore complicazione pratica riguarda la revisione auto. Una vettura con un sistema AdBlue non funzionante non supererà i controlli previsti, obbligando il proprietario a effettuare interventi di riparazione per mettersi in regola. Infine, alcune case automobilistiche stanno affrontando problematiche legate al sistema analizzato. Ad esempio, Stellantis ha recentemente avviato una campagna di rimborso per i proprietari di veicoli Citroen, DS, Opel e Peugeot che hanno dovuto sostituire il serbatoio AdBlue a causa di difetti.

Per chi guida motori diesel, mantenere sotto controllo il livello di AdBlue è essenziale non solo per evitare problemi tecnici e sanzioni, ma anche per contribuire attivamente alla riduzione delle emissioni inquinanti.