Il mercato delle auto usate in Italia continua a crescere, registrando un aumento dell’8,3% nei passaggi di proprietà nel 2024 rispetto all’anno precedente. Questo dato, fornito dall’ACI, segna un ritorno ai livelli pre-pandemia, confermando l’interesse degli italiani per le auto usate Italia, nonostante le sfide economiche.

Secondo un’analisi di CARFAX, piattaforma leader nelle informazioni sulla storia dei veicoli, le vetture di seconda mano più cercate nel 2024 hanno, in media, 9 anni di vita e circa 105.000 chilometri percorsi. Tra le preferenze di alimentazione, il 50% degli acquirenti opta per motorizzazioni diesel, seguite da benzina (33%), ibride (6%) ed elettriche (2%). Gli altri tipi di alimentazione, come GPL e metano, rappresentano il restante 9%.

Fiat al vertice delle preferenze

Per quanto riguarda i marchi, Fiat si conferma leader con l’11% delle preferenze, seguita da BMW e Audi (9% ciascuna), e da Mercedes e Volkswagen (8% ciascuna). Tuttavia, lo studio di CARFAX evidenzia alcuni rischi legati ai danni auto: il 36% delle BMW usate ha subito danni pregressi, seguite da Mercedes (32%) e Audi (30%). Volkswagen e Fiat mostrano dati più rassicuranti, con il 25% di veicoli danneggiati, mentre Ford si distingue con solo il 22%.

Auto usate: attenzione alla provenienza

Un aspetto cruciale da considerare è che il 12% delle auto estero in Italia proviene da mercati internazionali. Le normative differenti nei paesi di origine possono rendere più complessa la verifica di danni, incidenti o manipolazioni del contachilometri. Pertanto, è fondamentale consultare un report dettagliato sulla storia del veicolo prima dell’acquisto.

Consigli per un acquisto sicuro

Marco Arban, Direttore del Business Development di CARFAX, sottolinea l’importanza di esaminare con attenzione la storia del veicolo. Per ridurre i rischi, si consiglia di richiedere un report completo, effettuare un test drive e far controllare l’auto da un meccanico di fiducia. Seguendo questi accorgimenti, le auto usate rappresentano una valida alternativa ai costi crescenti delle vetture nuove.