Il mercato delle auto usate in Italia continua a registrare una crescita significativa, alimentata dalle difficoltà di accesso al nuovo e dall’aumento dei prezzi. Nel 2024, secondo i dati raccolti da carVertical, gli italiani hanno mostrato un forte interesse per i veicoli di seconda mano, con una netta preferenza per i modelli del marchio FIAT, che domina la classifica delle auto più ricercate.

Auto usate, tante le FIAT

Al primo posto spicca la celebre FIAT 500, simbolo intramontabile del design italiano. Seguono la Volkswagen Golf e l’Alfa Romeo Stelvio, a conferma di una tendenza che premia sia i veicoli compatti sia quelli di lusso e sportivi. Altri modelli FIAT, come la Panda e la Punto, occupano rispettivamente il settimo e il nono posto, consolidando il primato del brand torinese nel cuore degli automobilisti italiani.

La classifica completa include anche modelli di marchi premium come Audi e Mercedes-Benz. L’Audi A3 e l’Audi A4 si posizionano rispettivamente al quinto e al decimo posto, mentre la Mercedes-Benz Classe A raggiunge il sesto. Tra i SUV e i crossover di lusso, il Land Rover Range Rover si distingue con un ottavo posto.

È importante sottolineare che questi dati non rappresentano le vendite effettive, ma si basano sulle ricerche effettuate dagli utenti su carVertical. Questa piattaforma, specializzata nella fornitura di report sullo storico delle auto, è ormai uno strumento essenziale per verificare informazioni cruciali come il chilometraggio reale, eventuali incidenti pregressi o altri dettagli utili per evitare truffe.

Occhio alle vetture danneggiate

Nonostante l’interesse per determinati modelli, non sempre questo si traduce in una garanzia di affidabilità. Secondo carVertical, la Volkswagen Golf è risultata l’auto più presente nella categoria dei modelli danneggiati nel 2024, con il 20,5% dei veicoli segnalati per problemi significativi. Seguono l’Audi A4 (17,1%), l’Audi A3 (16,2%), la FIAT 500 (11,2%) e la Mercedes-Benz Classe A (8,8%). Questi dati evidenziano l’importanza di utilizzare piattaforme di verifica per evitare spiacevoli sorprese.

Con il mercato dell’usato in continua espansione, gli automobilisti italiani sembrano sempre più orientati verso soluzioni che uniscono economicità e affidabilità. Tuttavia, l’utilizzo di strumenti come carVertical riflette una crescente consapevolezza dei rischi legati all’acquisto di un’auto di seconda mano e l’importanza di un’analisi preventiva accurata.