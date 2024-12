Alfa Romeo Giulia e Stelvio: la prossima generazione avrà più opzioni ibride

L’attesa per le nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia è quasi finita, e con essa si moltiplicano le indiscrezioni. Entrambe le vetture, prodotte nello stabilimento Stellantis di Cassino, saranno basate sulla piattaforma STLA Large e la nuova Stelvio sarà la prima ad arrivare nel 2025, seguita dalla nuova Giulia. Mentre inizialmente si pensava che le due auto avrebbero avuto solo motori elettrici, l’ipotesi di almeno un motore termico è diventata sempre più probabile. Un’importante rivista italiana rivela che la nuova Stelvio non avrà una sola versione ibrida, ma diverse opzioni. Tra queste, potrebbe esserci una versione con i motori 3.0 litri Hurricane, già visti nella nuova Dodge Charger Daytona.

Retromarcia sulle elettriche

Questa scelta potrebbe essere dettata dal fatto che le vendite di auto elettriche non stanno rispettando le previsioni. Alfa Romeo potrebbe quindi aver deciso di ampliare la gamma delle nuove Stelvio e Giulia con diverse versioni ibride per accontentare le richieste dei clienti in tutto il mondo.

Oltre alle versioni ibride, le indiscrezioni confermano la presenza di:

Una versione erev con oltre 1000 km di autonomia.

Una versione top di gamma Quadrifoglio con circa mille cavalli di potenza e un’autonomia di oltre 800 km.

Lo stile delle nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia dovrebbe ricalcare quello della Junior, in particolare per la parte anteriore e posteriore.

Le nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia, ancora più intelligenti

Un’altra novità importante è l’adozione dell’innovativa architettura STLA Brain, un sistema avanzato integrato con il cloud di Amazon. Questa integrazione permetterà di:

Offrire un’interfaccia utente completamente rinnovata.

Introdurre funzionalità intelligenti.

Creare un’esperienza d’uso della vettura mai vista prima.

L’obiettivo è rendere l’interazione con il veicolo più fluida, personalizzata e tecnologicamente avanzata. Questo rappresenta un passo significativo nell’evoluzione delle auto moderne. In sintesi, le nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia si preannunciano come vetture innovative e performanti, capaci di soddisfare le esigenze di un mercato in continua evoluzione. La combinazione di motori termici ed elettrici, l’autonomia elevata e l’integrazione con il cloud di Amazon promettono un’esperienza di guida unica e all’avanguardia.