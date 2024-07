Corvette del ’96 batte Tesla Cybertruck in una corsa circolare | Video

Di solito le auto elettriche più prestazionali sono scelte come protagoniste delle drag race. Questo format ha avuto il boost grazie a loro, spinto dal desiderio dei cultori del mondo “alla spina” di mostrare a tutti una dote tipica di quei mezzi: l’ottimo scatto da fermo. La Tesla Cybertruck è destinata ad avere un ruolo sempre maggiore nello specifico ambito, anche in virtù della curiosità che la avvolge.

Oggi, però, non ci occupiamo di una sfida in accelerazione in senso rettilineo, nonostante la presenza sulla linea dello start dello stravagante veicolo di Elon Musk. Teatro del confronto è un anello, dove lo sprint conta nello stacco iniziale, per poi affievolire il suo peso specifico nella fasi successive. L’altra contendente, nella gara circolare di cui ci stiamo occupando, è una vettura sportiva con 28 anni di servizio sulle spalle: una Chevrolet Corvette C4.

Riuscirà quest’ultima a farsi notare, pur dovendo fare i conti con l’esuberante potenza della rivale elettrica? La risposta è affermativa, ma prima soffermiamoci un attimo sui dati energetici di entrambe. La Tesla Cybertruck eroga 845 cavalli, frutto della sinergia di tre motori alla spinta. Ovviamente ci stiamo riferendo alla versione top di gamma, la Cyberbeat, che può scattare da 0 a 100 km/h in soli 2.6 secondi.

Contro tanta potenza, la Chevrolet Corvette C4 Grand Sport può fare poco nella marcia rettilinea, dal momento che il suo V8 eroga “soli” 330 cavalli. Qui, però, la sfida è su un anello, dove l’abilità del pilota, il peso, l’altezza del baricentro, l’assetto ed altri fattori possono fare la differenza. Alla fine, il pick-up di Elon Musk esce sconfitto, nonostante i quasi 30 anni di vantaggio sulla rivale. La gara si è disputata al National Speedway di Dacono, in Colorado. Al via, come prevedibile, la Tesla Cybertruck ha seminato la rivale, che però, in curva, ha ripreso terreno, per chiudere il giro singolo con un sorpasso interno prima della linea di arrivo. Alla Chevrolet Corvette vanno gli onori della gloria. Ecco il video del confronto.

