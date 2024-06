Tesla Cybertruck con sirene, lampeggianti e opzioni tattiche per la polizia

La Tesla Cybertruck dovrebbe diventare presto un mezzo al servizio della polizia statunintense. Entro fine anno è previsto l’arrivo dei primi esemplari nella flotta delle forze dell’ordine americane. Addobbato con sirene, dispositivi tattici, lampeggianti ed altro ancora, il gigantesco pick-up elettrico di Elon Musk punta ad offrire nuove opzioni agli agenti.

Ad occuparsi della trasformazione ci stanno pensando quelli di UP.FIT, una divisione di Tesla Unplugged Performance. La presenza di questo mezzo sarà sicuramente intimidatoria. Pensate ad eventuali speronamenti eseguiti dalla polizia con un’auto del genere. Negli USA, dovrebbe giocare a suo favore anche l’accelerazione molto incisiva, che sulle strade dritte d’oltreoceano potrebbe essere un fattore prestazionale di primaria importanza negli inseguimenti.

Pare che gli ordini si siano già aperti e che le richieste non manchino dai diversi dipartimenti di polizia a stelle e strisce. Guardando le immagini della conversione, sembra che questa abbia dato l’identità naturale al mezzo. Il fatto che la Tesla Cybertruck, secondo quanto afferma la casa madre, abbia una carrozzeria in grado di resistere agli spari di alcune armi leggere, può ulteriormente rafforzare l’interesse della polizia, per le pattuglie di servizio.

I limiti potrebbero essere rappresentati dall’impossibilità di nascondere dietro le sterpaglie un veicolo così ampiamente dimensionato, per tendere delle trappole a chi non rispetta il codice della strada. Notevole il quadro prestazionale della Cybertruck, che impiega 4.1 secondi nello scatto da 0 a 100 km/h con la versione a doppio motore AWD da 600 cavalli, e 2.6 secondi con l’ammiraglia Cyberbeast, dotata di tre motori elettrici da 845 CV.

Fonte | Car and Driver