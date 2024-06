Ford F-150 Lightning vs Tesla Cybertruck: l’esito inatteso della drag race sulla sabbia | Video

Le drag race vanno di moda. Di solito si svolgono su superfici asfaltate, ma qualcuno ha deciso di confrontare la Ford F-150 Lightning e la Tesla Cybertruck in una gara di accelerazione sulla sabbia. Ovviamente un simile esercizio di fantasia non poteva che prendere forma negli Stati Uniti d’America, dove le sfide stravaganti sono più apprezzate rispetto ad altre aree del mondo, come la nostra.

Nel particolare scenario operativo, scelto come set per il duello, altri fattori entrano in gioco con un peso specifico superiore alla potenza massima espressa dalle unità propulsive. Sulla sabbia, infatti, un ruolo decisivo viene svolto dall’elettronica che gestisce la trazione integrale e dagli pneumatici. Anche il guidatore fa una certa differenza.

Su altri terreni, diciamo più convenzionali, forse non ci sarebbe stata storia nello scatto da fermo, con un primato del pick-up elettrico di Elon Musk. Invece, sull’arenile, la vittoria è andata in modo netto all’auto alla spina dell’Ovale Blu. Giusto, tuttavia, precisare che non siamo a conoscenza delle specifiche tecniche e dell’allestimento dei due esemplari protagonisti della drag race sulla sabbia.

Come ci ricordano i colleghi di carscoops, nella sua versione più potente, la Ford F-150 Lightning gode della spinta di una coppia di motori elettrici che producono 580 CV, per un passaggio da 0 a 60 mph (0-96 km/h) in meno di 4 secondi. La Tesla Cybertruck impiega 4.1 secondi, nello stesso passaggio, con la versione a doppio motore AWD da 600 cavalli. Il tempo scende a 2,6 secondi con l’ammiraglia Cyberbeast, dotata di tre motori elettrici da 845 CV.

Ovviamente, quelle sull’accelerazione sono cifre riferite a condizioni ideali, con fondo asfaltato e buon indice di grip. In un quadro ambientale completamente diverso, come l’arenile, i numeri cambiano in modo radicale e possono determinare delle inversioni inattese nella scala dei valori. Impossibile fare previsioni in casi del genere: le uniche risposte possono giungere dai confronti reali.

Teatro della drag race sulla sabbia tra la Ford F-150 Lightning e la Tesla Cybertruck, secondo le indiscrezioni, dovrebbe essere stato il Moses Lake Mud Flats & Sand Dunes, nei pressi di Washington (USA). Come già scritto, il successo è andato, in modo netto, al pick-up dell’Ovale Blu.

Cybertruck Vs Electric Ford pickup #cybertruck #SandScorpions #MosesLake #SandDunes #OffRoad Posted by Moses Lake Mud Flats and Sand Dunes ORV Area on Sunday, May 26, 2024

