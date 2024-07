Mercedes-AMG GT vs Hyundai IONIQ 5 N: come finisce la drag race?

Una nuova drag race arricchisce il repertorio di quelle che abbiamo selezionato nel corso degli anni per il nostro blog. Protagoniste della sfida in accelerazione sul quarto di miglio sono oggi la nuovissima Hyundai IONIQ 5 N e la Mercedes-AMG GT.

Ancora una volta quelli di carwow hanno deciso di mettere a confronto un’auto elettrica ed una sportiva endotermica. Sul piano emotivo non c’è storia: quest’ultima vince a mani basse, ma l’appuntamento col cronometro premia spesso lo scatto delle vetture alla spina, specie se generose in termini energetici come la coreana.

La Hyundai IONIQ 5 N, infatti, sviluppa 650 CV di potenza e 740 Nm di coppia. Questa forza giunge da una coppia di motori elettrici, abbinati alla trazione integrale, che aumenta il grip nelle partenze da fermo, aggiungendo un ulteriore elemento di affinità con la natura delle drag race, insieme all’erogazione istantanea della coppia.

Il dazio da pagare è un peso elevato, qui pari a 2.235 kg. Tale cifra sarà sufficiente a fare svanire i favori del pronostico, orientati a suo favore? Lo scoprirete guardando il video, non prima però di un breve ripasso delle doti della Mercedes-AMG GT, altra protagonista della gara di accelerazione di cui ci stiamo occupando oggi.

La coupé della “stella”, il cui aspetto è minaccioso, gode della spinta di un motore V8 biturbo da 4.0 litri di cilindrata, che può produrre 585 CV di potenza e 800 Nm di coppia. Tanto vigore energetico si scarica sulle quattro ruote motrici col supporto di un cambio automatico a 9 velocità. Il peso è di poco più basso rispetto alla rivale di questa drag race, nonostante si tratti di una sportiva col cuore a scoppio: 2.130 kg. Nello scatto sul quarto di miglio, con partenza da fermo, la “stella” saprà contenere l’assalto dell’avversaria? A voi il filmato, con le risposte.