Mercedes-AMG GT: tuning by Opus

Per Mercedes-AMG le prestazioni hanno un nome molto lungo: in questo caso AMG GT 63 S 4MATIC+ E Performance. Con 831 cavalli sotto il cofano, è il veicolo di serie AMG più potente fino ad oggi. Ma la super sportiva più potente della Stella può diventare ancora più potente? Certo che può! Quando chiedi al tuner giusto di offrire alcuni cambiamenti adeguati, questo diventa possibile. È infatti esattamente ciò che hanno fatto i meccanici di Opus, che, nonostante abbiano lasciato intatto l’aspetto esterno della vettura, sono riusciti ad aggiungere molta più potenza sotto il cofano di questa impressionante Mercedes-AMG GT by Opus.

Mercedes-AMG GT by Opus: primo upgrade

Per ora il preparatore Opus ha rilasciato la prima fase di aggiornamento per la Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ E Performance. Sebbene non ci siano dettagli su quali siano questi aggiornamenti, sappiamo che alla fine la coupé a quattro porte finisce per erogare 952 cavalli e 1.143 Nm di coppia. Di questi, 748 CV provengono dal motore V8 e 204 dal motore elettrico. Dopo tutte queste modifiche, l’AMG GT 63 S 4MATIC+ E Performance che, ricordiamo, pesa 2.400 chili, scatta da 0 a 100 km/h in soli 2,7 secondi (invece di 2,9 secondi) e arriva a 200 km/h in 8,55 secondi, circa un secondo più veloce del veicolo di serie.

Estetica inviolata ma assetto regolabile

Offrirà anche uno speciale sistema di scarico che migliorerà ulteriormente il sound del V8. Dal punto di vista estetico, poi, non c’è molto da cambiare quando si tratta dell’aspetto dell’AMG GT 63 S 4MATIC+ E Performance, quindi il tuner ha lasciato intatti sia l’esterno che l’interno della super car. Tuttavia offre un modulo di abbassamento OBD che consentirà di regolare l’altezza dell’auto in pochi secondi, tra i 20 e i 40 millimetri.

Mercedes-AMG GT by Opus: entro l’inverno oltre 1.000 CV

Ma OPUS non si fermerà qui. Il tuner ha infatti fatto sapere che, entro l’inverno, vuole rompere la barriera dei 1.000 cavalli per questo modello.