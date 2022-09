Mercedes-AMG GT by Opus: le foto

Per Mercedes-AMG, le prestazioni hanno un nome molto lungo: in questo caso AMG GT 63 S 4MATIC+ E Performance. Con 831 cavalli sotto il cofano, è il veicolo di serie AMG più potente fino ad oggi. Ma la super sportiva più potente della Stella può diventare ancora più potente? Certo che può! Quando chiedi al tuner giusto di offrire alcuni cambiamenti adeguati, questo diventa possibile. È infatti esattamente ciò che hanno fatto i meccanici di Opus, che, nonostante abbiano lasciato intatto l’aspetto esterno della vettura, sono riusciti ad aggiungere molta più potenza sotto il cofano di questa impressionante Mercedes-AMG GT by Opus.