Hyundai Ioniq 5 N record a Pikes Peak

Hyundai Motor Company ha annunciato oggi che i suoi modelli IONIQ 5 N hanno completato con successo la Broadmoor Pikes Peak International Hill Climb (PPIHC) il 23 giugno, stabilendo un record per le categorie Electric Modified e Production SUV/Crossover. Con questo successo, l’azienda ha ancora una volta superato le aspettative con il suo EV ad alte prestazioni.

I record di Hyundai Ioniq 5 N

Hyundai Motor ha partecipato alla PPIHC di quest’anno con due IONIQ 5 N TA (Time Attack) Specs e una IONIQ 5 N di serie. Tutti e tre i modelli hanno affrontato un impegnativo percorso di 20 km (12,42 miglia) che sale per oltre 1.438 metri (4.700 piedi) fino alla cima del Pikes Peak, affrontando 156 curve, condizioni meteorologiche imprevedibili e condizioni di alta quota che possono influenzare sia i conducenti che i veicoli.

La IONIQ 5 N TA Spec, guidata dal pilota Hyundai World Rally Dani Sordo, ha concluso la gara in 09:30.852, vincendo la classe Exhibition. La seconda TA Spec, guidata da Randy Pobst, ha concluso la gara in 09:55.551. La IONIQ 5 N TA Spec è stata progettata per esaltare i punti di forza della IONIQ 5 N di serie senza modifiche significative. A parte una piccola messa a punto del software per aumentare la potenza massima del motore e alcune modifiche ai componenti ad alte prestazioni, tra cui nuovi ammortizzatori, freni sportivi e pneumatici slick, la TA Spec mantiene la maggior parte di ciò che la IONIQ 5 N di serie offre ai clienti abituali. Il modello di serie della IONIQ 5 N è stato guidato da Ron Zaras, un debuttante del PPIHC e personalità dei media automobilistici. Zaras ha chiuso con un tempo di 10:49.267, dimostrando le capacità di punta del modello senza modifiche.

“Siamo assolutamente entusiasti di aver stabilito un nuovo record alla Pikes Peak e delle nostre prestazioni complessive”, ha dichiarato Till Wartenberg, vicepresidente e responsabile del marchio N e del Motorsport di Hyundai Motor Company. “Per il futuro, abbiamo intenzione di continuare a sfruttare attività motoristiche emozionanti come la Pikes Peak per mostrare le prestazioni superiori dei nostri veicoli prodotti in serie e continuare a sviluppare una tecnologia che non solo soddisfi le esigenze dei clienti, ma che superi le loro aspettative.”

La soddisfazione del team Hyundai

L’eccezionale corsa di IONIQ 5 N alla Pikes Peak sottolinea l’impegno di Hyundai N nel mettere continuamente alla prova le tecnologie dei suoi veicoli elettrici (EV) per migliorarne le prestazioni. Hyundai N è impegnata ad ampliare le possibilità dei veicoli elettrici ad alte prestazioni, non solo con la IONIQ 5 N di serie, ma anche con varianti, come la IONIQ 5 N eN1 Cup Car e la IONIQ 5 N TA Spec. Hyundai N continuerà a lanciare modelli con specifiche speciali per ampliare l’orizzonte degli sport motoristici EV.

“Il risultato di Pikes Peak di quest’anno è il culmine di un sogno sognato da tante persone dietro le quinte di Hyundai N“, ha dichiarato Joon Park, vicepresidente e responsabile del N Brand Management Group. “Abbiamo messo insieme tutte le nostre migliori menti per creare un tipo di EV ad alte prestazioni che non esisteva prima, e oggi confermiamo che questa tecnologia può essere competitiva anche nella gara di salita più dura del mondo“.

Hyundai Motor ha partecipato per la prima volta alla PPIHC nel 1992. Rod Millen vinse la divisione Showroom Stock a 2 ruote motrici con un tempo di 13:21.17, alla guida di una Hyundai Scoupe. Un altro momento significativo nella storia di Hyundai alla Pikes Peak è stato nel 2012, quando una Hyundai Genesis Coupé, guidata da Rhys Millen, ha stabilito il record del percorso in 9:46.164.