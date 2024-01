Continuano gli incentivi Jeep: nuovo weekend di porte aperte in Italia

Jeep ha annunciato un nuovo week end di porte aperte. Questa novità arriva come una sorta di risposta in favore dei client italiani che hanno manifestrato un grande interesse nei confronti della gamma di SUV della casa americana, orientata verso una guida a emissioni zero. Di conseguenza tutti i concessionari del brand di Stellantis in Italia apriranno le loro porte durante il weekend del 27 e 28 gennaio.

Nuovo weekend di porte aperte il 27 e 28 gennaio in Italia per Jeep

Questo sarà un’opportunità per esplorare da vicino la tecnologia e-Hybrid, la gamma di SUV 4xe Plug-In Hybrid che ha registrato la vendita più elevata in Italia nel mercato PHEV degli ultimi tre anni, e Jeep Avenger, il primo SUV completamente elettrico del marchio. Questo veicolo, in dimensioni compatte, incarna il DNA Jeep e offre un’esperienza di guida che riflette la proverbiale libertà associata ai SUV Jeep.

Questa dunque sarà l’occasione per molti di usufruire degli incentivi di Jeep per l’acquisto dei suoi SUv. Ricordiamo inoltre che la casa americana offre la possibilità di selezionare qualsiasi motorizzazione, che sia elettrica, termica o ibrida, con un unico importo mensile per tutte le versioni. A titolo di esempio, è possibile acquistare la Renegade, sia nella versione a benzina che in quella e-Hybrid o 4xe, con una rata mensile di 199 euro grazie a un finanziamento offerto da Stellantis Financial Services. Occhi puntanti dunque sulla gamma ibrida della casa americana ma anche sulla versione elettrica di Avenger che sta raccogliendo molti consensi da parte dei clienti italiani.