Jeep Renegade 2022: le prime immagini del restyling

Dal Brasile, nello specifico dalla filiale Jeep nel Paese sudamericano, sono arrivate le prime foto ufficiali della Jeep Renegade 2022, che dovrebbe arrivare nel corso del primo trimestre dell’anno.

Come rivelano le prime immagini non ci sono modifiche rivoluzionarie, ma piccole pennellate rinfrescanti sia per gli esterni che per gli interni del SUV urbano del Marchio nordamericano.

Piccole pennellate rinfrescanti

L’esemplare che appare nelle foto ha l’allestimento Trailhawk, il più riconoscibile e ideale anche per un uso intensivo in fuoristrada. Oltre ai loghi specifici sfoggia altri componenti tipici dei fuoristrada, come le piastre paramotore.

Non va data importanza o attenzione alla scritta T270 sul portellone che richiama una versione brasiliana, che non raggiungerà il nostro mercato. Nello specifico si fa riferimento al motore Turbo Flex, che può essere abbinato alla trazione anteriore e anche alla trazione integrale.

Tra le modifiche più significative ci sono la calandra leggermente ridisegnata, i fari con luci diurne a LED circolari, che integrano gli indicatori di direzione, e i fari con una nuova firma luminosa.

Gli interni

Passando agli interni, il volante offre uno stile diverso e la strumentazione è completamente digitale, come sulla rinnovata Compass.

È interessante notare che lo schermo centrale mantiene le sue dimensioni, 8,4 pollici, e non sono stati apportati miglioramenti neanche al sistema multimediale.

Resta da vedere se cambierà la gamma meccanica. Oggi la proposta è composta dal motore a benzina 1.0 Turbo da 120 CV, dal turbodiesel 1.6 Multijet II da 130 CV e dal propulsore ibrido plug-in 4xe da 240 CV.