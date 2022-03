Consigli di guida per risparmiare carburante

L’argomento dei prezzi carburanti è fra quelli che catturano l’attenzione da parte di Associazioni di categoria e consumatori, e che “rimbalzano” di più a livello mediatico. In effetti, i continui rincari, che si susseguono senza sosta da mesi e nelle ultime settimane hanno raggiunto livelli di vera e propria emergenza, arrivano anche sul tavolo dell’esecutivo e riguardano i prodotti energetici in senso più ampio.

I provvedimenti che ci si attende dal Governo, come misure da mettere in atto per fronteggiare il caro-prezzi, interessano i livelli-record raggiunti dai carburanti (si potrebbe ad esempio intervenire su accise e IVA) e le bollette di luce e gas, magari con provvedimenti che riformulino le normative sui bonus sociali e con sistemi di pagamenti rateizzati.

“Autodifesa”: controllare il consumo

Le misure per far fronte agli (ingiustificati) aumenti del prezzo dei carburanti devono essere in primo luogo adottate a livello politico, e su questo non ci piove. Dal canto nostro proseguiamo la doverosa iniziativa di dare voce alle Associazioni di difesa dei consumatori ed ai rappresentanti delle categorie (imprese e lavoratori) che operano nelle filiere dell’autotrasporto e delle stazioni di servizio: ovvero le decine di milioni di utenti oberati dal folle aumento dei prezzi e del costo della vita.

Si ritiene tuttavia utile pubblicare un breve vademecum sugli stratagemmi da mettere in atto per limitare il più possibile i consumi. Quelle che seguono sono semplici regole di guida predittiva, che gli automobilisti conoscono bene: non abbiamo alcuna velleità di “salire in cattedra” (né ci arroghiamo alcun diritto, in questo senso), tuttavia crediamo che sia sempre bene tenerle presenti.