Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2021: rinviato ai primi di ottobre

Il Lago di Como è splendido tutto l’anno. Lo è in primavera, così come in autunno. O meglio: all’inizio della stagione, quando l’estate è un recentissimo ricordo e le giornate, ancora tiepide, rendono piacevolissima la vita “en plein air”. Ci sarà dunque modo di gioire immersi fra le bellezze del Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2021, che lo staff organizzativo (Grand Hotel Villa d’Este) ha, in concerto con Bmw Group in qualità di main partner, scelto di posticipare, dalla tradizionale collocazione di metà maggio ai primi di ottobre. Una scelta che si interpreta come prudenziale, dettata dall’auspicio che, in questi sette mesi e mezzo, l’emergenza sanitaria possa essere risolta.

Segniamocelo già sul calendario

Per la precisione: da venerdì 1 a domenica 3 ottobre. Queste sono le tre giornate individuate per Villa d’Este 2021, nuova edizione del più importante Concorso d’eleganza per auto e moto storiche italiano (ed uno dei più importanti al mondo), che si svolge dal 1929, sempre nella cornice del Lago di Como. Soppresso dopo il 1937, sospeso a causa degli eventi bellici, ripreso nel 1947 ed organizzato fino al 1949, recuperato in un evento-spot nel 1986 e successivamente tornato in auge, a fine anni 90 e grazie al contributo del “Marchio dell’Elica”, il Concorso d’Eleganza Villa d’Este ha dovuto forzatamente essere “congelato” nel 2020 in quanto la data primaverile coincideva in pieno con la prima ondata di emergenza sanitaria e con le misure di lockdown che, nelle settimane immediatamente precedenti, avrebbero reso difficilissimo il trasferimento delle auto e moto d’epoca iscritte alla manifestazione, nonché dei rispettivi proprietari, dello staff organizzativo e delle migliaia di appassionati che ogni anno giungono sulle rive lariane.

Situazione incerta, meglio rinviare

La decisione di… rimandare a ottobre Villa d’Este 2021 non è in effetti isolata. Sono numerosi, dallo scorso anno, i “big event” cancellati oppure posticipati. Del resto, la pandemia da Covid-19 è tutt’altro che superata: lo riconoscono gli stessi organizzatori, i quali in una nota ufficiale pubblicata nel sito Web della manifestazione indicano che “Il particolare periodo che stiamo vivendo richiede risposte speciali. Questo riguarda anche noi, poiché la situazione attuale continua ad essere gravata da numerose restrizioni dovute alla pandemia, il che ci preclude di effettuare una pianificazione e una preparazione affidabili per un evento di questo tipo”. “Dopo numerose ed intense discussioni, Bmw Group ed il Grand Hotel Villa d’Este hanno quindi deciso congiuntamente di scegliere una nuova data per il Concorso d’Eleganza”. “Stiamo già lavorando con grande impegno per attuare i preparativi necessari”.

Garantire un evento all’altezza del suo prestigio

“Abbiamo iniziato il 2021 pieni di fiducia ed aspettative verso il prossimo Concorso d’Eleganza Villa d’Este sperando che la pandemia finisse il prima possibile”, recita il testo di un comunicato diffuso da Bmw, in cui gli stessi main partner della manifestazione, riconoscendo tutto l’impegno collettivo nel fronteggiare l’emergenza, dichiarano di preferire un rinvio dell’evento, proprio perché in questo venga a concretizzarsi l’auspicio di garantire a tutti gli “enthusiast” lo svolgimento di un’edizione 2021 in sicurezza ed all’altezza del grande prestigio a livello internazionale. “Gli sforzi globali per combattere la crisi sono notevoli, e si stanno facendo progressi importanti. Tuttavia, la situazione attuale non ci consente ancora di pianificare per maggio 2021 un Concorso che sia all’altezza delle nostre aspettative”. “Ci auguriamo che questa nuova data ci permetta di offrire ai nostri ospiti un programma di altissima qualità, come siamo soliti fare per il Concorso d’Eleganza Villa d’Este”, conclude Bmw.

Più avanti il programma dettagliato

A questo punto, si aspetta la definizione del “menu” degli appuntamenti che caratterizzeranno l’edizione 2021 del Concorso d’Eleganza Villa d’Este: ulteriori informazioni e gli accrediti stampa, comunicano gli organizzatori, seguiranno in un secondo momento.