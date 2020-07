Coronavirus, rinviato al 2021 il Concorso d'Eleganza Villa d'Este

Di Francesco Irace venerdì 17 luglio 2020

"A seguito di un’attenta analisi e date le limitazioni ai viaggi ancora in vigore in tutto il mondo, abbiamo deciso a malincuore che le circostanze attuali non consentono una presentazione di livello appropriato nel 2020"

Il Coronavirus ferma anche il celebre Concorso d'Eleganza Villa d'Este. Gli organizzatori di uno degli eventi più esclusivi del suo genere sono infatti giunti alla decisione che l’evento previsto per ottobre 2020 dovrà essere rinviato al 2021, dal 28 al 30 maggio.



La nota degli organizzatori

Tutti i punti salienti del programma verranno realizzati come pianificato in origine. Naturalmente, vi daremo un ampio preavviso per quanto riguarda la data entro cui è necessario registrarsi per il Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2021. A questo punto, vogliamo esprimere il nostro più sincero ringraziamento per la fedeltà dimostrata dai nostri partecipanti e ospiti che fino ad oggi si sono uniti a noi nella speranza di poter realizzare una singolare edizione autunnale. Saremo lieti di potervi accogliervi in modo sicuro l’anno prossimo, in condizioni maggiormente favorevoli. Nel frattempo desideriamo augurare ai nostri partecipanti, visitatori e appassionati del Concorso d’Eleganza Villa d’Este tutto il meglio, insieme all’auspicio di buona salute.