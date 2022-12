Come pulire i sedili dell’auto: fai da te e prodotti

Come si puliscono i sedili dell’auto? Quali differenze ci sono fra la pulizia dei sedili in tessuto e in pelle? È possibile utilizzare prodotti fai-da-te di comunissimo impiego domestico? Ecco una serie di questioni che, tanto d’inverno come in estate e in qualsiasi altro periodo dell’anno, interessano milioni di automobilisti.

In questa guida vediamo quali possono essere le procedure da mettere in pratica per pulire i sedili auto, a cosa fare attenzione e come usare prodotti normalmente disponibili in qualsiasi abitazione.

Pulire i sedili: prodotti occorrenti

L’assortimento di prodotti dedicati alla pulizia dei sedili dell’auto è notevole. Bisogna in effetti fare attenzione alle modalità di utilizzo, e seguire con scrupolo le istruzioni del produttore, perché alcuni prodotti agiscono a secco, mentre altri necessitano di umidificare leggermente il tessuto del sedile.

Inoltre, è importante verificare attentamente i tempi di lavoro indicati dal produttore, e che vengono sempre riportati sulla confezione. Se si dispone di pochi minuti, un pulitore “a umido” non è il prodotto più indicato: in questo senso, è consigliabile fare riferimento a un pulitore in schiuma o spray, dall’azione detergente spesso più rapida.

Pulizia fai-da-te dei sedili auto: cosa usare

Indichiamo di seguito le modalità di pulizia dei sedili in tessuto e in pelle, tenendo presente innanzitutto che è fondamentale non avere fretta.

Sedili in tessuto

Per pulire i sedili in tessuto, è possibile utilizzare alcuni prodotti di uso quotidiano, come ad esempio:

Detersivo liquido per piatti;

Bicarbonato di sodio;

Acqua calda;

Una bacinella;

Una spazzola con setole morbide;

Un asciugamano morbido e pulito;

Panni in microfibra.

Il primo step consiste nel dare una spazzolata (meglio se con setole non troppo dure) per far uscire allo scoperto briciole e granelli di polvere, che potranno poi essere rimossi con più facilità.

Si passa poi un aspirapolvere (con il relativo beccuccio piatto, per raggiungere le zone delle cuciture) per togliere i residui già “sollevati” dalla spazzola.

Successivamente, si mescolano i prodotti che abbiamo indicato qui sopra, tenendo presente che il bicarbonato possiede un buon potere sgrassante. La spazzola va utilizzata per mescolare i componenti, e una volta resa umida (non bagnata!), va passata sulle superfici dei sedili, con movimenti circolari e leggeri.

Importante: il tessuto non deve assorbire i prodotti, perché altrimenti c’è il rischio di causare macchie di bagnato, che richiederebbero un tempo notevolmente più lungo per asciugarsi. Il passaggio deve in effetti essere superficiale.

Terminata questa operazione, ci si serve dell’asciugamano morbido e pulito per tamponare la superficie del sedile che era stata umidificata.

Per finire: si utilizza il panno in microfibra per l’eliminazione dei pelucchi lasciati dall’asciugamano.

L’ultimo step consiste nell’aerazione dell’abitacolo. Un phon per capelli è la soluzione migliore e più rapida. In alternativa, e con un po’ di pazienza, si attiva il riscaldamento interno dell’auto alla massima potenza, e nello stesso tempo si tengono aperti tutti i finestrini.

Per essere sicuri di quella che sarà la riuscita del lavoro, è consigliabile provare l’azione detergente della pulizia fai-da-te su una superficie ridotta, e magari non visibile, di un sedile. Se il risultato è soddisfacente, si potrà procedere con l’intera operazione.

Sedili in pelle

La pulizia dei sedili in pelle va anch’essa eseguita con estrema cautela: il rivestimento in pelle è all’apparenza più semplice da pulire, tuttavia è delicata (oltre che costosa), e necessita di attenzione perché il rischio è di rovinarla in un attimo.

Per questo, è consigliabile adottare prodotti detergenti appositi (la scelta è, anche in questo caso, ampia), e seguire con scrupolo le istruzioni dell’azienda produttrice, oppure un panno in microfibra leggermente inumidito.

Alcuni specialisti ritengono che per conservare la freschezza e la morbidezza dei sedili in pelle si può utilizzare un poco di crema detergente per il viso. È tuttavia importante prestare attenzione alla specifica composizione della crema, che non deve essere eccessivamente grassa e non deve favorire il formarsi di aloni.

Anche le spazzole vanno usate con attenta moderazione, se si puliscono i sedili in pelle: al massimo, si può utilizzare una spazzola con setole morbidissime.

Pulire i sedili: spray antiacaro e igienizzanti

Nella pulizia dell’abitacolo, è importante utilizzare anche i prodotti sviluppati ad hoc per l’eliminazione di impurità e sostanze nocive: si tratta, nel dettaglio, degli spray classificati “Presidio Medico Chirurgico 19440”.

Questi prodotti consentono di disinfettare l’abitacolo (sedili compresi, dunque) semplicemente spruzzando il contenuto sulle superfici e nelle bocchette di aerazione, e lasciandolo agire.

Analogamente, è consigliabile usare anche uno spray antiacaro (che, come i prodotti igienizzanti, vanno utilizzati ad intervalli regolari sulle moquette, sul tessuto dei sedili e sul rivestimento del padiglione), categoria di prodotti che chi soffre di allergie conosce bene.