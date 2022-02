Le auto hanno più batteri di una toilette: lo sconcertante studio

Molti automobilisti passano tantissime ore in auto, magari consumando regolarmente snack, panini e altra roba da mangiare. Purtroppo però, una recente ricerca ha evidenziato che le automobili possono essere molto sporche, a volte addirittura più di una toilette. Commissionato da Scrap Car Comparison, lo studio è stato condotto dai ricercatori della School of Biosciences dell’Aston University che hanno prelevato campioni da due bagni e da ben cinque veicoli, di cui uno con solo due anni di età.

I risultati dei test sono decisamente sorprendenti e anche un po’ rivoltanti, considerando che tutti i veicoli esaminati dallo studio contenevano batteri fecali. Come se non bastasse i livelli più alti di batteri fecali sono stati trovati nel vano bagagli, ovvero la zona dell’auto che secondo i ricercatori viene utilizzata più spesso per trasportare i generi alimentari. I batteri fecali sono stati trovati anche sul sedile del conducente, cosa ovviamente meno sorprendente.

Per quanto riguarda la classifica dei posti più sporchi di un’automobile, come accennato in precedenza al primo posto troviamo il bagagliaio, dove sono stati identificati ben 1.425 batteri. Subito dopo c’è il sedile del conducente, con 649 batteri, seguito dal cambio (407 batteri), dal sedile posteriore (323 batteri) e infine dal cruscotto (317 batteri). È interessante notare che una delle aree più pulite delle auto è il volante.

Questa cosa però non deve stupire più di tanto, visto che i ricercatori ritengono che ciò può essere spiegato dall’uso di disinfettanti per le mani, operazione che viene ripetuta molto spesso a causa della pandemia sanitaria. Il ricercatore Jonathan Cox ha dichiarato:

Non bisogna essere eccessivamente preoccupati per questa scoperta. Le persone dovrebbero essere consapevoli del fatto che non tutto lo sporco è visibile ad occhio nudo.

Quindi è necessario prestare maggiore attenzione alla pulizia della propria auto onde evitare eventuali infezioni.