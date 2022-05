Come non scaricare una Jaguar dalla bisarca [Video]

Quando davanti casa tua arriva una bisarca, per consegnarti a domicilio la tua auto sportiva, le emozioni sono davvero intense, specie se il modello è affascinante come una Jaguar F-Type Convertibile. Tutto viene preparato come una grande festa, da vivere insieme alle persone care, ma a volte le ciambelle non riescono col buco. Ecco cosa è successo a un esemplare della specie.

La splendida roadster inglese si trova sul livello superiore del piano di carico, inclinabile verso il basso. Purtroppo qualcosa va storto e la costosa automobile scivola a terra, in modo drammatico, finendo la sua corsa contro un SUV Ford. Ci si chiede perché questo sia potuto accadere. La risposta sta nel suo pessimo ancoraggio. Se dovessimo dare delle indicazioni su come non scaricare una vettura, nel video troveremmo un adeguato materiale divulgativo. Potremmo parlare di una consegna col botto, se la cosa non fosse davvero triste, specie per chi attendeva con gioia il suo arrivo.

Al centro della sgradevole disavventura, come dicevamo, è stata una Jaguar F-Type Convertibile, nata come erede spirituale della E-Type degli anni ’60 (quella, per intenderci, usata da Diabolik in versione coupé). Questa magnifica creatura d’oltremanica può essere scelta con motorizzazioni V6 e V8. Con il frazionamento maggiore esprime un’energia dinamica da supercar, grazie agli oltre 550 cavalli erogati dal suo cinque litri, che si giova dell’apporto di un compressore volumetrico.

Notevole l’accelerazione, in grado di schiacciare al sedile. Il tutto in compagnia di note meccaniche molto coinvolgenti. Gustare queste emozioni a cielo aperto, amplifica ulteriormente la bontà dell’esperienza dinamica. Poi c’è il design della carrozzeria in alluminio, che lascia senza fiato. L’acquirente dell’esemplare protagonista del video non vedeva l’ora di tuffarsi in queste scariche di adrenalina, ma la sua Jaguar F-Type Convertibile è stata scaricata in modo rocambolesco dalla bisarca, con esiti dolorosi. A voi il video!