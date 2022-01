Ferrari SF90 Stradale cade dalla bisarca alla consegna [Video]

Una Ferrari SF90 Stradale nuova di zecca, di colore giallo triplo strato, è stata l’incolpevole protagonista di un violento tonfo in fase di consegna. Qualcosa è andato storto durante le operazioni di messa a terra dell’auto, precipitata al suolo con tutta la pedana della bisarca su cui era caricata. Guardando il video, non si capisce se il fatto sia imputabile a un guasto tecnico o a un errore del manovratore. L’unica cosa su cui non ci sono dubbi è l’intensità del botto.

Difficile valutare gli eventuali danni patiti dalla supercar del “cavallino rampante”, anche perché non emergono al primo sguardo. Triste vedere una vettura di questo calibro finire miseramente a terra. Ancora peggio sapere che nella vicina concessionaria, dove era attesa, sarebbe giunto nell’arco di pochi minuti il suo acquirente, per conoscere da vicino il nuovo gioiello da portare a casa.

L’incidente che ha coinvolto la Ferrari SF90 Stradale di cui ci siamo occupati oggi è andato in scena in Brasile. Qui l’aveva ordinata un ricco imprenditore del comparto sanitario. Non ci vuole molto a immaginare il suo stato d’animo. Purtroppo per lui la spedizione del prezioso esemplare si è chiusa col botto. A voi le immagini, non adatte ai deboli di cuore.