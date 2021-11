Ferrari SF90 Stradale: incidente per un prototipo in Germania [Video]

Brutta disavventura per un tester del “Cavallino rampante”, che ha distrutto il muletto di una Ferrari SF90 Stradale. Per fortuna il collaudatore non si è fatto nulla e questo è ciò che più conta. L’incidente si è consumato nei pressi di Hoffenheim, in Germania. In quell’area esiste una pista, dove probabilmente la supercar ibrida della casa di Maranello era stata messa alla prova.

Purtroppo il collaudatore, durante uno dei trasferimenti stradali, ha perso il controllo del mezzo, andandosi a schiantare. Può succedere: gli imprevisti capitano anche ai migliori. Visto che non si è registrato alcun ferito, possiamo spostare l’attenzione su altri aspetti dell’incidente.

Spontaneo chiedersi come mai la Ferrari SF90 Stradale, pur essendo sul mercato già da un paio d’anni, fosse così camuffata. Si tratta di un’evoluzione ancora più estrema del modello? Oppure l’esemplare coinvolto nasconde, sotto mentite spoglie, una “Rossa” totalmente nuova? A prescindere da come stanno le cose, fa male vedere una creatura di Maranello fare una brutta fine come quella protagonista del video.