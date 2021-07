La Ferrari SF90 Stradale fa il record sul circuito di Indianapolis [Video]

La Ferrari SF90 Stradale Assetto Fiorano ha scritto il nuovo record, fra le auto di serie, sui 3.925 metri dell’Indianapolis Motor Speedway, dove anche le pietre parlano di passione motoristica. La supercar ibrida del “cavallino rampante” ha completato un giro del circuito nell’incredibile tempo di 1’29″625, con una velocità massima di 281 km/h, facendo meglio di qualsiasi altra vettura di normale listino provata su quel nastro d’asfalto.

La cosa non stupisce, perché stiamo parlando della “rossa” più veloce sul tracciato di Fiorano, dove tiene dietro LaFerrari, avvicinandosi al crono fatto segnare dalla FXX. Durante l’impresa in suolo statunitense, fissata in un video on board, i 1000 cavalli della Ferrari SF90 Stradale Assetto Fiorano si sono espressi con notevole grazia, per la finezza dell’intero pacchetto.

Questa potenza nasce dalla somma dei 780 cavalli sviluppati dal motore endotermico V8 biturbo da 3990 centimetri cubi e dei 220 cavalli messi sul piatto dai tre propulsori elettrici, due dei quali operano sull’asse anteriore, garantendo la trazione integrale. Le prestazioni sono spaventose: accelerazione da 0 a 100 km/h in 2.5 secondi, da 0 a 200 km/h in 6.7 secondi, velocità massima di 340 km/h. Alcuni test strumentali esterni, con la Ferrari SF90 Stradale Assetto Fiorano, hanno dato dei responsi addirittura migliori, a riprova della qualità del modello.

Al giro record sull’Indianapolis Motor Speedway ha assistito Mark Raffauf, Senior Director di Race Operations dell’IMSA, che si è espresso in questi termini:

È stata davvero una grande emozione vedere le straordinarie prestazioni della Ferrari SF90 Stradale che ha stabilito questo nuovo record sul giro.

Ovvia la gioia degli uomini del “cavallino rampante” al termine dell’impresa. A voi il video: buona visione!

Fonte | Ferrari